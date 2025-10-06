Indian Air Force Day 2025: ‘जो आसमानों को चीर दे, वो ताक़त है भारतीय वायुसेना!’ ऐसे कोट्स एवं शुभकामनाएं भेजकर भारतीय वायुसेना को गौरवान्वित करें!

Credit-(Latestly.Com)

Indian Air Force Day 2025: हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है. गौरतलब है कि साल 1932 में इसी दिन भारतीय वायु सेना का औपचारिक गठन ब्रिटिश सेना की एक सहायक सेना के रूप में हुआ था. यह विमानों और कर्मियों का एक छोटा-सा दल था, जो रॉयल एयर फ़ोर्स द्वारा संचालित होता था. भारतीय वायुसेना का पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन 1 अप्रैल, 1933 को चार वेस्टलैंड वापिटी बाइप्लेन और पाँच भारतीय पायलटों के साथ स्थापित किया गया था. भारतीय वायुसेना सदियों से दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु सेनाओं में एक मानी जाती है, जो वर्षों से सैन्य अभियानों के साथ-साथ मानवीय मिशनों के संचालन में भी सशक्त भूमिका निभा रही है. भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थलों पर परेड, भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो और प्रदर्शनियों जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं और प्रगति को दर्शाते हैं.

भारतीय वायुसेना दिवस हेतु प्रेरक और उत्साहवर्धक कोट्स

* ‘नभः स्पृशं दीप्तम्’ (गौरव के साथ आकाश को छूना) भगवद गीता के 11वें अध्याय से उद्घृत

* ‘जो आसमानों को चीर दे, वो ताक़त है हमारी वायुसेना!’

* ‘आसमान में गर्जना करती है जो, वो हमारी भारतीय वायु सेना है. गर्व है हमें इस अदम्य शक्ति पर!’

* ‘जिनके साहस से देश का हवाई क्षेत्र सुरक्षित है, वो हैं भारतीय वायु सेना के वीर योद्धा,’

* ‘जब-जब आसमान में दुश्मन का खतरा मंडराया, भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का परचम लहराया.’

* ‘देश की सुरक्षा, सम्मान, और गौरव का प्रतीक है, भारतीय वायुसेना!’

* ‘हमारे आसमान के रक्षक, वीरता की पहचान, भारतीय वायु सेना के जांबाजों को नमन.’

* ‘हौसला चाहिए ऊँचाइयों को छूने के लिए, पंखों से नहीं जज़्बे से उड़ान होती है.’

* ‘भारत माता के वीर सपूत, जो नभ से भी दुश्मनों को धूल चटा दें, यही है हमारी वायुसेना!’

* ‘सीमा पर रहकर देश की रक्षा करना एक कर्म है, और आकाश में रहकर दुश्मनों का अंत करना धर्म है – यही है भारतीय वायुसेना.’

* ‘कभी फलक को चीर कर देखो, वायुसेना के शौर्य की ऊँचाईयों का अंदाज़ा लग जाएगा.’

* ‘ध्वनि से तेज़ उड़ान भरने वाले योद्धा, जिनकी आँखों में देशभक्ति और दिल में आग जल रही होती है!’

* ‘वायुसेना के जवान न तो डरते हैं, न झुकते हैं, वे तो केवल जीत की उड़ान भरते हैं!’

* ‘वो अकेले नहीं उड़ते, उनके साथ पूरा हिंदुस्तान उड़ता है’

* ‘भारत की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता का सच्चा प्रतीक है हमारी वायु सेना.’

वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं! जय हिंद!