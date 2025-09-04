Folic Acid: फोलिक एसिड सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए नहीं, हर उम्र के लिए जरूरी विटामिन

Representational Image | Pixabay

नई दिल्ली, 4 सितंबर : अक्सर लोग सोचते हैं कि फोलिक एसिड, जिसे विटामिन बी-9 भी कहा जाता है, सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी होता है. इसे आमतौर पर खून की कमी और गर्भ में बच्चे के विकास से जोड़ा जाता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि फोलिक एसिड सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी एक अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है.

यह शरीर की कोशिकाओं से लेकर मस्तिष्क और हृदय तक कई महत्वपूर्ण कार्य करता है. फोलिक एसिड हमारे शरीर में नए रक्त कण बनाने में मदद करता है. अगर हमारे शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाए, तो हमें थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. यह विटामिन दिल की सेहत के लिए भी अच्छा होता है. यह एक खतरनाक तत्व, होमोसिस्टीन, को कम करता है, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है. जिन लोगों के शरीर में फोलिक एसिड की मात्रा ठीक रहती है, उन्हें दिल का दौरा और लकवा होने का खतरा कम होता है. यह भी पढ़ें : Health Benefits of Curry Leaves: ‘मीठी नीम के पत्तों’ में छिपे हैं कई गुण, दिया गया है ‘नेचुरल इंसुलिन बूस्टर’ का नाम

फोलिक एसिड दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है. यह दिमाग में ऐसे रसायन बनाने में मदद करता है जो हमारे मूड को ठीक रखते हैं. अगर इसकी कमी हो जाए, तो व्यक्ति को उदासी, चिड़चिड़ापन और भूलने की समस्या हो सकती है. कुछ शोधों में यह भी देखा गया है कि फोलिक एसिड का सेवन करने वाले लोगों में याददाश्त बेहतर रहती है. गर्भवती महिलाओं को तो फोलिक एसिड की काफी जरूरत होती है. यह बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को सही तरीके से बनने में मदद करता है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि महिलाएं गर्भधारण से पहले ही फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें, ताकि जन्म लेने वाले बच्चे में किसी प्रकार की शारीरिक कमी न हो.

इसके अलावा, यह हमारी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है. यह नई कोशिकाओं को बनने में मदद करता है, जिससे त्वचा साफ और बाल मजबूत रहते हैं. हालांकि, फोलिक एसिड का ज्यादा सेवन भी हानिकारक हो सकता है. अगर बिना जरूरत के ज्यादा मात्रा में इसे लिया जाए, तो इससे पेट खराब, घबराहट और कुछ मामलों में अन्य समस्याएं हो सकती हैं. कुछ दवाइयां, जैसे मिर्गी की दवा या कैंसर की दवा, फोलिक एसिड को शरीर में कम कर देती हैं. ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह पर इसे लेना चाहिए.