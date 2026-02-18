Ramadan 2026 Latest Mehndi Trend: मुकद्दस महीने के लिए लेटेस्ट मेहंदी ट्रेंड्स और खूबसूरत डिजाइन
Ramzan Mehndi Design

Ramadan Mubarak Mehndi Design: मुकद्दस महीने रमजान की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत और भाईचारे के इस पर्व को मना रहे हैं. भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में 19 फरवरी 2026 को पहला रोजा रखा गया है. इस पाक महीने में जहां दुआओं और रोजों का दौर जारी है, वहीं महिलाएं अपनी परंपराओं को निभाते हुए हाथों पर मेहंदी रचाकर खुशियां जाहिर कर रही हैं. इस साल 'रमजान मुबारक' थीम वाली मेहंदी के डिजाइन्स सोशल मीडिया और बाजारों में काफी चर्चा में हैं.

रमजान 2026 के लेटेस्ट मेहंदी ट्रेंड्स

इस साल मेहंदी के डिजाइन्स में सादगी और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. भारी भरकम डिजाइन्स के बजाय महिलाएं 'मिनिमलिस्टिक' यानी कम और साफ सुथरी मेहंदी को ज्यादा पसंद कर रही हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार अरबिक फ्लोरल (Arabic Floral) और मांडला (Mandala) डिजाइन्स का काफी बोलबाला है. इसके अलावा, उंगलियों पर बारीक काम और हथेली के बीच में 'चांद-सितारों' वाले मोटिफ्स इस सीजन की पहली पसंद बने हुए हैं.

खास 'रमजान थीम' वाले डिजाइन्स

रमजान के दौरान कुछ विशेष आकृतियां हाथों की शोभा बढ़ा रही हैं. इनमें प्रमुख हैं:

चांद और सितारे: हथेली के बीच में अर्धचंद्र (Crescent Moon) और छोटे सितारों का डिजाइन बेहद लोकप्रिय है.

लालटेन (Lanterns) मोटिफ: कलाई के पास छोटे लालटेन के डिजाइन 'रमजान करीम' की थीम को बखूबी दर्शाते हैं.

जाल (Net) वर्क: हाथों के पीछे के हिस्से पर बारीक जाल और फूलों की बेलें एक क्लासी लुक देती हैं.

 

सांस्कृतिक महत्व और परंपरा

इस्लामिक परंपराओं में मेहंदी लगाना केवल साज-श्रृंगार का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे खुशी और बरकत का प्रतीक भी माना जाता है. रमजान के दौरान इफ्तार पार्टियों और तरावीह की नमाजों के बाद महिलाएं साथ मिलकर मेहंदी लगाती हैं, जिससे आपसी प्रेम और सामुदायिक एकता को बढ़ावा मिलता है.

यह ट्रेंड न केवल भारत बल्कि खाड़ी देशों और यूरोप में भी मुस्लिम महिलाओं के बीच काफी देखा जा रहा है, जहां लोग आधुनिक स्टाइल के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहना पसंद कर रहे हैं.