Raksha Bandhan Marathi Wishes: हैप्पी रक्षा बंधन! इन शानदार हिंदी Quotes, WhatsApp Wishes और Facebook Greetings को भेजकर दें राखी की बधाई

Raksha Bandhan Marathi Wishes: भाई-बहन के पवित्र बंधन का त्योहार नज़दीक है. द्रिक पंचांग के अनुसार, भद्रा के दौरान बंधन संस्कार नहीं करना चाहिए. यह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, यह 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे समाप्त होगा. द्रिक पंचांग के अनुसार, "रक्षाबंधन पर राखी बाँधने का सबसे अच्छा समय अपराह्न काल है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार दोपहर के बाद का समय है. यदि अपराह्न काल उपलब्ध न हो, तो प्रदोष काल भी रक्षाबंधन से संबंधित अनुष्ठान करने के लिए उपयुक्त है. इस दिन, बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी खुशी और खुशहाली की कामना करती है, जबकि भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है. यह त्योहार भारतीय पौराणिक कथाओं में निहित है, जिसमें भगवान कृष्ण और द्रौपदी, तथा यमुना और यम जैसी कहानियां इस बंधन की आध्यात्मिक और भावनात्मक गहराई को उजागर करती हैं. यह भी पढ़ें: Raksha Bandhan 2025: 95 साल बाद रक्षाबंधन पर बन रहा है महासंयोग, इस मुहूर्त में राखी बांधना होगा बेहद शुभ
भाई-बहन के प्रेम और सद्भाव के पर्व के तौर रक्षा बंधन को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं. बदले में भाई बहन को उपहार और जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है. ऐसे में इस खास अवसर पर भाई-बहन इन शानदार हिंदी मैसेजेस, कोट्स, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स को भेजकर एक-दूसरे को हैप्पी रक्षा बंधन कह सकते हैं.
1. रक्षाबंधन म्हणजे पवित्र नात्याचे सण,
भाऊबीज मनाचे गण.
रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
2. एक धागा, एक विश्वास,
भाऊ आणि बहिणीच्या प्रेमाची आठवण,
रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा.
3. भाऊ आणि बहिणीच्या अखंड प्रेमाचा साक्षीदार असणाऱ्या
रक्षाबंधन सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा.
4. मी सोबत हात कायमचा तुझा धरणार आहे.
मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणार आहे.
रक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!
5. रक्षणाचे वचन, प्रेमाचे बंधन
घेऊन आला हा श्रावण
रक्षाबंधनाच्या लाख लाख शुभेच्छा
रक्षाबंधन सिर्फ़ भाई-बहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह स्नेह की एक व्यापक अभिव्यक्ति बन गया है, जहां लोग उन लोगों को राखी बाँधते हैं जिन्हें वे अपना रक्षक या प्रियजन मानते हैं, चाहे उनका लिंग या रिश्ता कुछ भी हो. यह प्रेम, विश्वास और उन अटूट बंधनों का उत्सव है जो परिवारों और समुदायों को एक साथ बाँधते हैं.