Baisakhi 2026: PM मोदी ने बैसाखी के पावन अवसर पर देशवासियों को दी बधाई, पढ़ें प्रधानमंत्री का पोस्ट

(Photo Credits @Sachingupta)

Baisakhi 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के अवसर पर राष्ट्र को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को इस पावन पर्व की बधाई दी. प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में फसल कटाई के इस त्योहार और सिख समुदाय के लिए इसके विशेष धार्मिक महत्व को रेखांकित किया.

त्योहार का महत्व

बैसाखी का त्योहार प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है. यह न केवल पंजाब और उत्तरी भारत में पारंपरिक फसल कटाई का प्रतीक है, बल्कि सिख धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है. यह दिन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना का स्मरण कराता है, जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्थापित किया था. यह त्योहार किसानों के लिए समृद्धि, एकता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. यह भी पढ़े: Baisakhi 2026 Wishes: खुशहाली और समृद्धि का पर्व है बैसाखी! इन हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, GIF Greetings के जरिए दें अपनों को लख-लख बधाइयां

PM मोदी का पोस्ट

Wishing you all a happy Baisakhi! pic.twitter.com/bvKBU9Olpx — Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2026

सांस्कृतिक सद्भाव का संदेश

प्रधानमंत्री के इस संदेश को ऑनलाइन व्यापक सराहना मिली है, जो देश की सांस्कृतिक विविधता और त्योहारों के दौरान आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करता है. बैसाखी के अलावा, इस समय देश के अन्य हिस्सों में पुथांडु और महा विशुभा संक्रांति जैसे त्योहार भी मनाए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने इन सभी अवसरों पर नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं पर गर्व व्यक्त किया है.

देश भर के गुरुद्वारों में इस अवसर पर विशेष प्रार्थनाओं और कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जहाँ श्रद्धालु मत्था टेकते हैं और समुदाय की सेवा में भाग लेते हैं। यह दिन सामुदायिक एकता और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है.