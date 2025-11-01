State Formation Day: 1 नवंबर 7 राज्यों का राज्य स्थापना दिवस है! जानें क्यों और कैसे हुआ कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का गठन

तिरंगा/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

State Formation Day: आज, यानी 1 नवंबर 2025 को, सात भारतीय राज्यों कर्नाटक (Karnataka), केरल (Kerala), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), पंजाब (Punjab), राजस्थान (Rajasthan), हरियाणा (Haryana) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) का स्थापना दिवस (State Formation Day) है. हालांकि इन सातों राज्यों का गठन अलग-अलग वर्षों में हुआ था, लेकिन इनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी, जिससे यह दिन विशेष हो जाता है क्योंकि सात राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं. आइये उन सात राज्यों की स्थापना पर एक संक्षिप्त नजर डालें जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं.

कन्नड़ राज्योत्सव

कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर, 1956 को हुआ था और आज यह अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है. 1950 के दशक में भारत के गणतंत्र राष्ट्र बनने के बाद, भाषाई आधार पर राज्यों और प्रांतों की मांग ज़ोर पकड़ने लगी. कन्नड़ भाषी क्षेत्र को 'मैसूर' नाम दिया गया. हालांकि, 'मैसूर' नाम सभी को पसंद नहीं आया और लोगों ने इसका नाम बदलकर कर्नाटक करने की मांग की.

केरल पिरवी

‘ईश्वर का अपना देश’ केरल 1 नवंबर, 1956 को बना था और हर साल 1 नवंबर को राज्य में 'केरल पिरवी दिनम' के रूप में मनाया जाता है. 1947 में भारत की स्वतंत्रता से पहले, जैसा कि हम आज जानते हैं, केरल तीन स्वतंत्र प्रांतों, मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर में फैला हुआ था. इन प्रमुख भागों को मिलाकर केरल राज्य का निर्माण हुआ, जो आज यानी 1 नवंबर, 2025 को अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है.

छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर, 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था. इसका क्षेत्रफल 135,194 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ है. छत्तीसगढ़ में 27 जिले और 5 संभाग हैं, जिनके नाम बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा हैं। छत्तीसगढ़ भारत का दसवां सबसे बड़ा राज्य है.

हरियाणा

हरियाणा 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है. 1 नवंबर, 1966 को पूर्वी पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा राज्य बना था. फसल उत्पादन के मामले में हरित क्रांति आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण हरियाणा भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ. 'मिलेनियम सिटी' गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है. हरियाणा अपने स्थापना दिवस की 52वीं वर्षगांठ मना रहा है.

पंजाब

1 नवंबर को पंजाब अपना स्थापना दिवस मनाता है. इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पंजाबी सूबा आंदोलन 1950 के दशक में भारत के तत्कालीन पूर्वी पंजाब राज्य में पंजाब के गठन की प्रमुख घटनाओं में से एक था. अकाली दल के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के परिणामस्वरूप पंजाबी बहुल पंजाब राज्य, हरियाणवी-हिंदी बहुल हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन हुआ.

राजस्थान

राजस्थान का फिर से ऑर्गनाइज़ेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था. स्टेट री-ऑर्गनाइज़ेशन एक्ट 1956 के तहत, अजमेर का पुराना 'C' स्टेट, अबू रोड, तालुका, सिरोही रियासत का पुराना हिस्सा जिसे पहले बॉम्बे में मिला दिया गया था और पुराने मध्य भारत का सुनेला टप्पा इलाका राजस्थान में मिला दिया गया. झालावाड़ का सिरोंज सब-डिवीजन मध्य प्रदेश में चला गया.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है. मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और भारतीय राज्यों में आबादी के मामले में छठे स्थान पर है. मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और आज, 1 नवंबर 2018 को यह अपना 63वां स्थापना दिवस मनाएगा. भारत में कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं. इनमें से 29 राज्य हैं जबकि सात केंद्र शासित प्रदेश हैं.