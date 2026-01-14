Makar Sankranti 2026 Messages: हैप्पी मकर संक्रांति! अपनों संग शेयर करें ये हिंदी WhatsApp Wishes, GIF Greetings, Quotes और Photo SMS

मकर संक्रांति 2026 (Photo Credits: File Image)

Makar Sankranti 2026 Messages in Hindi: आज यानी 14 जनवरी 2026 को देशभर में मकर संक्रांति (Makar Sankranti) के त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है. मकर संक्रांति को उत्तर भारत में खिचड़ी (Khichdi), तमिलनाडु में पोंगल (Pongal), ओडिशा में मकर चौला (Makar Chaula), असम में माघ बिहू (Magh Bihu) और गुजरात में उत्तरायण (Uttarayan) कहा जाता है. कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन मांस-मदिरा जैसे तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए. इस दिन किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन पेड़-पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. इसके अलावा इस दिन अगर कोई साधु, भिखारी या कोई बुजुर्ग घर के दरवाजे पर आ जाए तो उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाना चाहिए.

मकर संक्रांति के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तिल से बनी चीजों का दान करना चाहिए, इसके बाद ही कुछ खाना चाहिए. इस दिन तिल-गुड़ का सेवन किया जाता है, साथ ही शुभकामना संदेश शेयर किए जाते हैं. ऐसे में आप इन हिंदी मैसेजेस, वॉट्सऐप विशेज, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, कोट्स, फोटो एसएमएस के जरिए अपनों से हैप्पी मकर संक्रांति कह सकते हैं.

1- खुशी का है यह मौसम,

गुड़ और तिल का है यह मौसम,

पतंग उड़ाने का है यह मौसम,

शांति और समृद्धि का है यह मौसम,

हैप्पी मकर संक्रांति

2- तिल हम हैं और गुड़ आप,

मिठाई हम हैं और मिठास आप,

साल के पहले त्योहार से,

हो रही है आज शुरुआत.

हैप्पी मकर संक्रांति

3- खुले आसमान में जमीं से बात न करो,

जी लो जिंदगी खुशी की आस न करो,

हर त्योहार में कम से कम हमें न भूला करो,

फोन न सही मैसेज से ही संक्राति विश किया करो.

हैप्पी मकर संक्रांति

4- बिन सावन बरसात नहीं होती,

सूरज डूबे बिना रात नहीं होती,

अब ऐसी आदत हो गई है कि,

आपको विश किए बिना किसी,

त्योहार की शुरुवात नहीं होती...

हैप्पी मकर संक्रांति

5- मीठे-मीठे गुड़ में मिल गया तिल,

उड़ी पतंग और खिल गया दिल,

चलो उड़ाए पतंग सबलोग मिल...

हैप्पी मकर संक्रांति

हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति (Makar Sankranti) का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है. मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जिससे देवताओं के दिन की शुरुआत होती है. ऐसी मान्यता है कि इसी दिन श्रीहरि ने पृथ्वी लोक से असुरों का संहार किया था और उनकी जीत की खुशी में इस पर्व को मनाया जाता है. बता दें कि मकर संक्रांति के साथ ही एक बार फिर से शादी-ब्याह, गृह प्रवेश व मुंडन जैसे मांगलिक कार्य भी शुरु हो जाते हैं.