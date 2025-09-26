Maha Panchami 2025 Wishes: महा पंचमी के इन मनमोहक हिंदी WhatsApp Stickers, GIF Greetings, HD Images, Wallpapers के जरिए दें शुभकामनाएं

Maha Panchami 2025 Wishes in Hindi: देशभर में मां दुर्गा (Maa Durga) की उपासना के नौ दिवसीय पर्व शारदीय नवरात्रि (Sharad Navratri) की धूम मची हुई है और भक्त मातारानी के नौ स्वरूपों की उपासना में लगे हुए हैं. इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हुई है और समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी (Vijayadashami) यानी दशहरे (Dussehra) के साथ होगा. नवरात्रि के पांचवें दिन मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता (Maa Skandmata) की पूजा की जाती है, जबकि बंगाली समुदाय के लोगों के लिए महा पंचमी (Maha Panchami) का विशेष महत्व बताया जाता है, क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है. इसके बाद षष्ठी तिथि से पांच दिवसीय मां दुर्गा की शुरुआत हो जाती है, जिसका समापन विजयादशमी के साथ होता है. इस साल 26-27 सितंबर 2025 को यानी दो दिन पंचमी तिथि पड़ रही है, जबकि उदयातिथि के अनुसार 27 सितंबर को महा पंचमी मनाई जा रही है.
शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि को महा पंचमी या शुभो पंचमी भी कहा जाता है. दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले बंगाली समुदाय के लोग पंचमी तिथि पर मां दुर्गा का आह्वान करते हैं, साथ ही एक-दूसरे को इसकी बधाई भी देते हैं. ऐसे में आप भी इस खास अवसर पर इन मनमोहक हिंदी विशेज, वॉट्सऐप स्टिकर्स, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, एचडी इमेजेस, वॉलपेपर्स के जरिए महा पंचमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.