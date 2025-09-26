Maha Panchami 2025 Wishes: महा पंचमी के इन मनमोहक हिंदी WhatsApp Stickers, GIF Greetings, HD Images, Wallpapers के जरिए दें शुभकामनाएं

महा पंचमी 2025 (Photo Credits: File Image)

Maha Panchami 2025 Wishes in Hindi: देशभर में मां दुर्गा (Maa Durga) की उपासना के नौ दिवसीय पर्व शारदीय नवरात्रि (Sharad Navratri) की धूम मची हुई है और भक्त मातारानी के नौ स्वरूपों की उपासना में लगे हुए हैं. इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हुई है और समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी (Vijayadashami) यानी दशहरे (Dussehra) के साथ होगा. नवरात्रि के पांचवें दिन मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता (Maa Skandmata) की पूजा की जाती है, जबकि बंगाली समुदाय के लोगों के लिए महा पंचमी (Maha Panchami) का विशेष महत्व बताया जाता है, क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है. इसके बाद षष्ठी तिथि से पांच दिवसीय मां दुर्गा की शुरुआत हो जाती है, जिसका समापन विजयादशमी के साथ होता है. इस साल 26-27 सितंबर 2025 को यानी दो दिन पंचमी तिथि पड़ रही है, जबकि उदयातिथि के अनुसार 27 सितंबर को महा पंचमी मनाई जा रही है.

शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि को महा पंचमी या शुभो पंचमी भी कहा जाता है. दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले बंगाली समुदाय के लोग पंचमी तिथि पर मां दुर्गा का आह्वान करते हैं, साथ ही एक-दूसरे को इसकी बधाई भी देते हैं. ऐसे में आप भी इस खास अवसर पर इन मनमोहक हिंदी विशेज, वॉट्सऐप स्टिकर्स, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, एचडी इमेजेस, वॉलपेपर्स के जरिए महा पंचमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- महा पचंमी की हार्दिक बधाई

महा पंचमी 2025 (Photo Credits: File Image)

2- शुभ महा पंचमी

महा पंचमी 2025 (Photo Credits: File Image)

3- महा पंचमी की शुभकामनाएं

महा पंचमी 2025 (Photo Credits: File Image)

4- महा पंचमी 2025

महा पंचमी 2025 (Photo Credits: File Image)

5- हैप्पी महा पंचमी

महा पंचमी 2025 (Photo Credits: File Image)

शारदीय नवरात्रि से जुड़ी प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार, ऐसी मान्यता है कि शक्तिस्वरूपा मां दुर्गा और महिषासुर नाम के असुर के बीच करीब नौ दिनों तक भयंकर युद्ध चला था. इस भयावह युद्ध के दसवें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था, जिससे इस संसार को उसके आतंक से मुक्ति मिली थी, इसलिए महिषासुर पर मां दुर्गा की जीत का जश्न मनाने के लिए विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है. इस पर्व को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के अलावा देशभर में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोग दुर्गा पूजा उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाते हैं.