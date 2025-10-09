Karwa Chauth 2025 Wishes: करवा चौथ के इन प्यार भरे हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

करवा चौथ 2025 (Photo Credits: File Image)

Karwa Chauth 2025 Wishes in Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास (Kartik Maas) के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिनों का पर्व करवा चौथ (Karwa Chauth) मनाया जाता है. इस साल 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को करवा चौथ मनाया जा रहा है. इस दिन महिलाएं दिनभर निर्जल व्रत रखकर शाम को चांद का दीदार करने के बाद अपना व्रत पूर्ण करती हैं. इस पर्व को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं शाम को शुभ मुहूर्त में चौथ माता की पूजा करती हैं और जब रात में चंद्रमा निकलता है तो महिलाएं छन्नी में दीया रखकर चांद का दीदार करती हैं, फिर इसी छन्नी से पति का चेहरा देखती हैं. पूजा के आखिर में पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाता है.

अखंड सौभाग्य की कामना से किए जाने वाले व्रतों की तरह ही करवा चौथ व्रत में भी सुहागन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके चौथ माता और चंद्रमा की पूजा करती हैं. मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य और खुशहाल जीवन का वरदान मिलता है. ऐसे में इस बेहद खास अवसर पर आप इन प्यार भरे हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए करवा चौथ की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- माथे की बिंदिया चमकती रहे,

हाथों में चूड़ियां खनकती रहे,

पैरों की पायल झनकती रहे,

पिया संग प्रेम बेला सजती रहे.

करवा चौथ की शुभकामनाएं

2- चांद की चमक के साथ,

सांसों की महक के साथ,

श्रद्धा की रात लिए,

पति की मंगल कामना लिए,

आई है ये खास रात.

करवा चौथ की शुभकामनाएं

3- आए तो संग लाए खुशियां हजार,

हर साल मनाएं हम यह त्योहार,

भर दे हमारा दामन खुशियों के साथ.

दे जाए तुम्हें उम्र हजार हजार साल.

करवा चौथ की शुभकामनाएं

4- धन्य वह स्त्री जो पति सुख हेतु व्रत पावे,

धन्य वह पति देवी रूप पत्नी पावे,

धन्य वह स्वरूप जो मनुष्यता का दीप जलावे.

करवा चौथ की शुभकामनाएं

5- आज सजी हूं दुल्हन सी मैं,

कब तुम आओगे पिया,

अपने हाथों से पानी पिलाकर आप,

कब गले लगाओगे पिया...

करवा चौथ की शुभकामनाएं

गौरतलब है कि करवा चौथ की पूजा में फूल और चुनरी, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और मिठाई, अगरबत्ती, दीपक, अक्षत और पीली मिट्टी के अलावा सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियां, बिछुए , महावर, कंघी और पूजन थाली जरूर होना चाहिए. इन सामग्रियों के बिना करवा चौथ पूजा को अधूरा माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति आती है और पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है.