Ganesh Chaturthi 2025 Invitation Card in Marathi: सस्नेह निमंत्रण...! गणेश चतुर्थी के लिए करें प्रियजनों को इनवाइट, भेजें ये खास मराठी इनविटेशन कार्ड

Ganesh Chaturthi 2025 Invitation Card in Marathi: वैसे तो सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश (Bhagwan Ganesha) की आराधना हर दिन करनी चाहिए, लेकिन अगर विशेष तिथि की बात करें तो हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है. मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान शिव (Bhagwan Shiv) और माता पार्वती (Mata Parvati) के लाड़ले पुत्र श्रीगणेश की पूजा करने से भक्तों के जीवन से सभी संकट दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इन सबके अलावा हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) का पर्व देशभर में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र (Maharashtra) में इस पर्व की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है. इस साल 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है. इस दिन भक्तों के घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणपति बप्पा का आगमन होता है और इसी के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव (Ganeshotsav) की शुरुआत हो जाती है.

गणेश चतुर्थी के पर्व को मनाने के लिए कई दिन पहले से भक्त तैयारियों में जुट जाते हैं, अपने दोस्तों-रिश्तेदारों और करीबियों को पर्व में शामिल होने के लिए बकायदा न्योता देते हैं. महाराष्ट्र में रहने वाले अधिकांश लोग मराठी भाषा में प्यार भरा निमंत्रण भेजते हैं. ऐसे में इस बेहद खास अवसर पर आप त्योहार में शामिल होने के लिए अपनों को इनवाइट कर सकते हैं, जिसके लिए आप इन खास मराठी इनविटेशन कार्ड्स की मदद ले सकते हैं.

1- सस्नेह निमंत्रण..!

आम्हाला आपणास कळविण्यास आनंद होत आहे की, यंदाही आमच्या घरी श्रीगणेश चतुर्थीला, दिनांक- 27/8/2025 रोजी गणरायाचं आगमन होणार आहे. तरी आपण आपल्या परिवारासह दर्शनाचा लाभ घ्यावा.

आपले नम्र:

ठिकाण:

2- सस्नेह निमंत्रण..!

llश्रीगणेशाय नम:ll

सालाबादाप्रमाणे यंदाही बाप्पाचं आगमन आमच्या घरी दि. 27/8/2025 होत आहे. तरी या आनंदसोहळ्या प्रसंगी आपण आपल्या संपूर्ण परिवार व आप्तेष्टांसोबत आपल्या लाडक्या बाप्पाचं दर्शन व प्रसादाचा लाभ घेण्यासाठी जरुर यावे, ही नम्र विनंती.

पत्ता:-

आम्ही आपली वाट पाहत आहोत.

3- सस्नेह निमंत्रण..!

सालाबादप्रमाणे यंदाही आमच्या कडे 27 ऑगस्टला गणरायाचं आगमन होणार आहे. तरी गौरी-गणपतीच्या दर्शनाला नक्की यावं हे आग्रहाचं आमंत्रण!

वेळ: सकाळी 10 वाजल्यापासून

पत्ता:-

4- गणेशोत्सव 2025 आग्रहाचं आमंत्रण..!

सालाबादप्रमाणे यंदाही आमच्या घरी बुधवार, दिनांक 27/8/2025 या दिवशी आपल्या लाडक्या बाप्पाचं आगमन होणार आहे. तरी आपण सर्वांनी सहकुटुंब सहपरिवार येऊन दर्शनाचा लाभ घ्यावा!

पत्ता:-

5- सस्नेह निमंत्रण..!

llश्रीगणेशाय नम:ll

यंदाही बाप्पाचं आगमन आमच्या घरी दि. 27/8/2025 होत आहे.

तरी या आनंदसोहळ्या प्रसंगी आपण आपला संपूर्ण परिवा लाडक्या बाप्पाचं दर्शन

व प्रसादाचा लाभ घेण्यासाठी जरुर यावे, ही नम्र विनंती.

पत्ता:-

आरतीची वेळ:-

प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का अवतरण हुआ था, इसलिए उनके जन्मोत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश को विराजमान कर उनकी पूजा-अर्चना करते हैं. हर तरफ 'गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया' के जयकारे सुनाई देते हैं. गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक हर तरफ बस बप्पा की ही जय-जयकार सुनाई देती है.