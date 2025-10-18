Hanuman Jayanti 2025 Wishes: हनुमान जयंती के इन भक्तिमय हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

हनुमान जयंती 2025 (Photo Credits: File Image)

Hanuman Jayanti 2025 Wishes in Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) यानी हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार मनाया जाता है. इसके अलावा हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी छोटी दिवाली (Chhoti Diwali) के दिन भी हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है. इस साल छोटी दिवाली 19 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है और इसी दिन हनुमान जी की जयंती भी मनाई जा रही है. हनुमान जी की कृपा और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत भी रखा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि राम भक्त हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है. पांच दिवसीय दिवाली उत्सव के दूसरे दिन इस पर्व को मनाया जाता है.

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भक्त व्रत रखकर हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं. पूजा के दौरान भक्त हनुमान जी से अपने जीवन के सभी संकटों को दूर करने की कामना करते हैं, साथ ही शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है. ऐसे में इस पावन अवसर पर आप भी इन भक्तिमय हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- करो कृपा मुझ पर हे हनुमान,

जीवन-भर करूं मैं तुम्हे प्रणाम,

जग में सब तेरे ही गुण गाते हैं,

हरदम चरणों में तेरे शीश नवाते हैं.

हनुमान जयंती की शुभकामनाएं

2- जय हनुमान ज्ञान गुन सागर,

जय कपीस तिहूँ लोक उजागर,

राम दूर अतुलित बल धामा,

अंजनी पुत्र पवन सूत नामा.

हनुमान जयंती की शुभकामनाएं

3- जिनके मन में है श्री राम,

जिनके तन में हैं श्री राम,

जग में सबसे हैं वो बलवान,

ऐसे प्यारे मेरे हनुमान.

जय श्रीराम… जय हनुमान

हनुमान जयंती की शुभकामनाएं

4- प्रभु मुझ पर दया करना,

मैं तो आया हूं शरण तिहारी,

तेरी प्यारी सी मनभावन मूरत,

जब-जब देखूं मैं जाऊं बलिहारी.

हनुमान जयंती की शुभकामनाएं

5- हनुमान तुम बिन राम हैं अधूरे,

करते तुम भक्तों के सपने पूरे,

मां अंजनी के तुम हो राजदुलारे,

राम-सीता को लगते सबसे प्यारे.

हनुमान जयंती की शुभकामनाएं

हिंदू धर्म में हनुमान जी को कलियुग का एक ऐसा देवता माना जाता है जो अजर-अमर हैं और वो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. खासकर, मंगलवार और शनिवार को देश के तमाम हनुमान मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है. वहीं हनुमान जयंती पर देश के तमाम हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन मंदिरों और घरों में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है. अपने जीवन की सभी बाधाओं और संकटो से मुक्ति पाने के लिए अधिकांश लोग बजरंगबली की आराधना करते हैं.