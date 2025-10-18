Hanuman Jayanti 2025 Wishes: हनुमान जयंती के इन भक्तिमय हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

Hanuman Jayanti 2025 Wishes in Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) यानी हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार मनाया जाता है. इसके अलावा हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी छोटी दिवाली (Chhoti Diwali) के दिन भी हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है. इस साल छोटी दिवाली 19 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है और इसी दिन हनुमान जी की जयंती भी मनाई जा रही है. हनुमान जी की कृपा और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत भी रखा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि राम भक्त हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है. पांच दिवसीय दिवाली उत्सव के दूसरे दिन इस पर्व को मनाया जाता है.
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भक्त व्रत रखकर हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं. पूजा के दौरान भक्त हनुमान जी से अपने जीवन के सभी संकटों को दूर करने की कामना करते हैं, साथ ही शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है. ऐसे में इस पावन अवसर पर आप भी इन भक्तिमय हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
हिंदू धर्म में हनुमान जी को कलियुग का एक ऐसा देवता माना जाता है जो अजर-अमर हैं और वो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. खासकर, मंगलवार और शनिवार को देश के तमाम हनुमान मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है. वहीं हनुमान जयंती पर देश के तमाम हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन मंदिरों और घरों में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है. अपने जीवन की सभी बाधाओं और संकटो से मुक्ति पाने के लिए अधिकांश लोग बजरंगबली की आराधना करते हैं.