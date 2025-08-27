Ganesh Chaturthi 2025 Invitation Card in Marathi: गणेश चतुर्थी पर ये मराठी ई- ग्रीटिंग कार्ड अपने प्रियजनों को भेजकर गणेशोत्सव में करें आमंत्रित

Ganesh Chaturthi 2025 Invitation Card in Marathi: गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi), जिसे विनायक चतुर्थी (Vinayaka Chaturthi) के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक आनंदमय और भव्य हिंदू पर्व है. भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि, समृद्धि और नई शुरुआतों के देवता माना जाता है. इस पावन अवसर पर श्रद्धालु भगवान गणेश की मूर्तियों को अपने घरों या सार्वजनिक पंडालों में स्थापित करते हैं. वे विधिपूर्वक पूजा-अर्चना, आरती और प्रसाद अर्पण करते हैं, विशेषकर मोदक, जो भगवान गणेश की प्रिय मिठाई मानी जाती है. यह उत्सव आमतौर पर 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन, गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ संपन्न होता है. भक्तगण भक्ति-भाव और संगीत-नृत्य के साथ सार्वजनिक जुलूस निकालते हैं और प्रतिमा को नदी, झील या समुद्र में विसर्जित कर विदाई देते हैं, यह कामना करते हुए कि भगवान गणेश अगले वर्ष फिर लौटें और सभी विघ्नों का नाश करें.
हिंदू चंद्र पंचांग के अनुसार, गणेश चतुर्थी 2025 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा, जो इस वर्ष बुधवार, 27 अगस्त 2025 को पड़ रही है. यह पावन उत्सव प्रायः 10 से 11 दिनों तक पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. उत्सव का समापन शनिवार, 6 सितंबर 2025 को गणेश विसर्जन (अनंत चतुर्दशी) के साथ होता है, जब भक्तगण भव्य शोभायात्राओं के माध्यम से भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित करते हैं और अगले वर्ष पुनः आगमन की कामना करते हैं.
1. सालाबादाप्रमाणे यंदाही आमच्याकडे माघी गणेशोत्सवानिमित्त श्रींचं आगमन होणार आहे तरीही आपण 27 ऑगस्ट 2025 दिवशी सहकुटुंब बाप्पाचं दर्शन घेण्यासाठी घरी यावं ही विनंती.
वेळ- दुपारी:
आरतीची वेळ : संध्याकाळी 7 वाजून 30 मिनिटं
विनित -
2. यंदाही आमच्या घरी दरवर्षी प्रमाणे गणरायाचं आगमन होणार आहे. तरी बाप्पाच्या दर्शनासाठी 27 ऑगस्ट ला घरी येऊन तीर्थ प्रसादाचा आस्वाद घ्यावा.
पत्ता:
गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म का उल्लासपूर्वक मनाया जाने वाला पर्व है. उन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और प्रथम पूज्यनिया हैं. इस पर्व के दौरान भक्तजन बुद्धि, समृद्धि और नए कार्यों में सफलता के लिए गणेश जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं.