Dussehra Rangoli Designs: दशहरा पर ये स्पेशल विजयादशमी रंगोली डिजाइन अपने घर में सजाकर मनाएं बुराई पर सच्चाई की जीत का जश्न, देखें वीडियो

Dussehra Rangoli Designs: दशहरा (Dussehra) को विजयादशमी (Vijayadashami) भी कहा जाता है, यह त्यौहार हिन्दू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन राम ने रावण के दस सरों को काटकर उसका संहार किया था. विजयादशमी बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतिक है. इसका मतलब है कि बुरे कर्मो और बुरे लोगों को उनके कर्मों का फल एक दिन जरुर मिलता है. यह त्योहार रामायण काल की उस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है, जब भगवान श्रीराम ने दस सिरों वाले राक्षस राजा रावण का वध किया था. संस्कृत शब्द "दशहरा" का अर्थ है "दस का विनाश", जो रावण के दस सिरों के अंत को दर्शाता है. दशहरा शारदीय नवरात्रि के समापन का भी प्रतीक है, जब देवी दुर्गा ने असुर महिषासुर का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी. यह भी पढ़ें: Kojagiri Purnima 2025: कोजागिरी पूजा निशिता काल में क्यों की जाती है? जानें कोजागिरी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त एवं पूजा-विधि आदि!

इस वर्ष, दशहरा गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. दशहरा का त्यौहार अलग- अलग राज्यों में भिन्न- भिन्न तरीके से मनाया जाता है. बंगाल में दशहरा को बिजोया दोशमी कहा जाता है. महाराष्ट्र में रावण के पुतले का दहन कर दशहरा मनाया जाता है. दशहरा के दिन लोग अपने घरों और आंगन में रंगोली बनाते हैं क्योंकि रंगोली सुभता और समृद्धि का प्रतिक है. दशहरा पर अगर आप भी अपने घर के आंगन में सुंदर रंगोली डिजाइन बनाना चाहते हैं तो हम ले आए हैं कुछ लेटेस्ट दशहरा स्पेशल रंगोली डिजाइन.

दशहरा स्पेशल आसान रंगोली डिजाइन

दशहरा सुंदर रंगोली

दशहरा पोस्टर रंगोली

विजयादशमी रंगोली

दशहरा रंगोली

बंगाल में दशहरा मां दुर्गा की विदाई के साथ मेल खाता है, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद मां दुर्गा अपने स्वर्गीय निवास कैलाश पर लौटती हैं. बंगाल में दशहरा को बिजॉय दशमी के नाम से जाना जाता है, यह दुर्गा पूजा के समापन के साथ आता है, जिसमें दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है.