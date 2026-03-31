April Fools' Day 2026 Wishes: अप्रैल फूल डे के इन मस्तीभरे हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

अप्रैल फूल डे 2026 (Photo Credits: File Image)

April Fools' Day 2026 Wishes in Hindi: हर साल 1 अप्रैल को दुनिया भर में 'अप्रैल फूल डे' (April Fools' Day) मनाया जाता है. यह साल का वह दिन है जब हंसी-ठहाकों और शरारतों का माहौल रहता है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई इस दिन अपने मित्रों और परिजनों को 'बुद्धू' बनाने या उनके साथ कोई हल्का-फुल्का प्रैंक करने का मौका नहीं छोड़ता. 1 अप्रैल 2026 को भी सोशल मीडिया से लेकर व्यक्तिगत मुलाकातों तक, लोग मजेदार चुटकुलों और संदेशों के जरिए इस दिन को सेलिब्रेट करने की तैयारी में हैं.

मूर्ख दिवस की शुरुआत को लेकर इतिहास में कई रोचक कहानियां प्रचलित हैं. सबसे लोकप्रिय कहानी फ्रांस से जुड़ी है. कहा जाता है कि सन 1582 में जब पोप चार्ल्स ने पुराने कैलेंडर को बदलकर नया रोमन कैलेंडर लागू किया, तब कुछ लोग पुरानी तारीख को ही नया साल मनाते रहे. जो लोग समय के साथ नहीं बदले, उन्हें 'अप्रैल फूल्स' कहा गया.

एक अन्य कहानी इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी एनी से जुड़ी है. माना जाता है कि उन्होंने 32 मार्च 1381 को अपनी सगाई का ऐलान किया था. जनता खुशी में झूमने लगी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि कैलेंडर में 32 तारीख होती ही नहीं है और वे बेवकूफ बन गए हैं. कहा जाता है कि इसी घटना के बाद से 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई. भारत में इस दिवस को मनाने की शुरुआत 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा की गई थी.

हालांकि, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया की लोकप्रियता ने इसे हर घर तक पहुँचा दिया है. व्हाट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मजेदार मीम्स और प्रैंक वीडियो साझा करना अब एक ट्रेंड बन चुका है. ऐसे में आप भी इन मस्तीभरे हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अप्रैल फूल डे की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- तुझे रब ने बनाया कितना सोना,

जी करे देखता रहूं,

तुझे अप्रैल फूल बनाऊं

और खिल-खिलाकर हंसता रहूं...

हैप्पी अप्रैल फूल डे

अप्रैल फूल डे 2026 (Photo Credits: File Image)

2- जब तुम आईने के सामने जाते हो,

तो आईना कहता हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल...

जब तुम आईने से दूर जाते हो,

तो आईना कहता हैं अप्रैल फूल, अप्रैल फूल...

हैप्पी अप्रैल फूल डे

अप्रैल फूल डे 2026 (Photo Credits: File Image)

3- खुश तो बहुत होगे तुम,

बात ही कुछ ऐसी है,

एक अप्रैल जो आ रहा है,

दिल में गुदगुदी सी हो रही होगी,

और क्यों न हो, साल में एक ही तो दिन आता है,

जो होता है सिर्फ तुम्हारे नाम...

हैप्पी अप्रैल फूल डे

अप्रैल फूल डे 2026 (Photo Credits: File Image)

4- मैं कश्ती तू किनारा,

मैं धनुष तू तीर,

मैं मटर तू पनीर,

मैं वर्षा तू बादल,

मैं राजमा तू चावल,

मैं हॉट तू कूल,

मैं अप्रैल तू... फूल,

अप्रैल फूल बनाया,

बड़ा मजा आया...

हैप्पी अप्रैल फूल डे

अप्रैल फूल डे 2026 (Photo Credits: File Image)

5- एक पागल था,

बिल्कुल पागल था,

एकदम पागल था,

पागलों का पागल था,

लेकिन घबराओ नहीं,

आपके सामने कुछ भी नहीं था...

हैप्पी अप्रैल फूल डे

अप्रैल फूल डे 2026 (Photo Credits: File Image)

भले ही यह दिन हंसी-मजाक के लिए समर्पित है, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह है कि प्रैंक करते समय मर्यादा और सुरक्षा का ध्यान रखें. कोई भी ऐसी शरारत न करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या कोई दुर्घटना हो. स्वस्थ मनोरंजन ही इस दिन की असली भावना है.