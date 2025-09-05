Anant Chaturdashi 2025 Wishes: अनंत चतुर्दशी पर श्रीहरि के इन हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

Anant Chaturdashi 2025 Wishes in Hindi: जगत के पालनहार भगवान विष्णु (Bhagwan Vishnu) के अनंत रूप की पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया जाता है. हिंदू पंचाग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्रीहरि के अनंत रूप की उपासना की जाती है, जिसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है. वहीं यह दिन दस दिवसीय गणेशोत्सव (Ganeshotsav) का आखिरी दिन होता है और इसी दिन गणपति बप्पा (Ganpati Bappa) की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है. इस साल 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) मनाई जा रही है. अनंत चतुर्दशी का अर्थ है 'अनंत' (जिसका कोई अंत न हो) और 'चतुर्दशी' (चौदहवां दिन), जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहा जाता है.
अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद बांह में बांधा जाता है, जिसमें 14 गाठें लगाई जाती हैं, इन गांठों को 14 लोकों से जोड़कर देखा जाता है. अनंत सूत्र व्यक्ति को सभी दुखों और पापों से बचाता है. इसके साथ ही सुख, समृद्धि और लंबी उम्र का वरदान मिलता है. ऐसे में इस अवसर पर आप इन हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
प्रचलित पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अनंत चतुर्दशी व्रत पर भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं. इस दिन पढ़ाई शुरु करने वाले छात्रों को अपने विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि धन की चाह रखने वालों को समृद्धि प्राप्त होती है. मान्यता है कि भगवान विष्णु सृष्टि पालन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले देवता है और अनंत रूप में वे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं.