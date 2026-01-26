VIDEO: हैदराबाद में Pizza Hut आउटलेट पर Zomato डिलीवरी पार्टनर से मारपीट, खराब कस्टमर रेटिंग को लेकर हुआ विवाद

हैदराबाद, 26 जनवरी 2026. हैदराबाद के एक पिज्जा हट आउटलेट में जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर के साथ कथित तौर पर मारपीट की घटना सामने आई है. पुलिस के अनुसार, यह विवाद रेस्टोरेंट को मिली कम 'कस्टमर रेटिंग' को लेकर शुरू हुआ था. रविवार को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है.

कम रेटिंग को लेकर बढ़ा विवाद

शिकायत के अनुसार, डिलीवरी पार्टनर जब ऑर्डर लेने के लिए आउटलेट पहुंचा, तो वहां मौजूद स्टाफ के सदस्यों ने उसे हाल ही में मिली खराब ऑनलाइन रेटिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया. स्टाफ का दावा था कि खराब रेटिंग की वजह से उनके आउटलेट की साख खराब हो रही है. यह भी पढ़े: Zomato, Swiggy Staff Strike: फूड डिलीवरी और अन्य चीजों की आज हो सकती है दिक्कत; नए साल पर मुंबई सहित देशभर में जोमैटो, स्विगी और अमेजन वर्कर्स हड़ताल पर

Zomato डिलीवरी पार्टनर से मारपीट का वीडियो

डिलीवरी पार्टनर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि रेटिंग ग्राहक देते हैं और इसमें डिलीवरी करने वाले का कोई नियंत्रण नहीं होता. हालांकि, बातचीत जल्द ही बहस में बदल गई और स्थिति हिंसक हो गई.

CCTV में कैद हुई मारपीट की घटना

डिलीवरी पार्टनर ने आरोप लगाया कि पहले स्टाफ ने उसके साथ गाली-गलौज की और फिर कई कर्मचारियों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के अनुसार, उसे जमीन पर घसीटा गया और पीटा गया. यह पूरी घटना आउटलेट के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

घटना के बाद पीड़ित ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट और आपराधिक धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है:

रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया गया है.

आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

फुटेज की विस्तृत जांच के बाद आगे की गिरफ्तारी की जाएगी.

गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर सवाल

यह पहली बार नहीं है जब हैदराबाद में डिलीवरी पार्टनर्स के साथ इस तरह की घटना हुई है. हाल के महीनों में डिलीवरी एजेंट्स की सुरक्षा और उन पर पड़ने वाले काम के दबाव को लेकर कई बार चिंताएं जताई गई हैं. तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने इस घटना की निंदा की है और मांग की है कि कंपनियों को अपने पार्टनर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए.