फूड डिलीवरी दिग्गज Zomato ने अपना आधिकारिक नाम बदलकर Eternal Ltd. कर लिया है. कंपनी के बोर्ड ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है और इसकी जानकारी 6 फरवरी को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई. हालांकि, Zomato ऐप का नाम नहीं बदलेगा, बल्कि यह बदलाव केवल कंपनी के आधिकारिक नाम के लिए होगा.

Zomato के को-फाउंडर और ग्रुप CEO दीपिंदर गोयल ने इस फैसले की वजह बताते हुए कहा, "जब हमने Blinkit का अधिग्रहण किया, तब हमने आंतरिक रूप से 'Eternal' नाम का इस्तेमाल शुरू किया ताकि कंपनी और ब्रांड के बीच अंतर किया जा सके. हमें लगा कि जब Zomato से आगे कोई दूसरा बिजनेस हमारे भविष्य का अहम हिस्सा बनेगा, तब हम आधिकारिक रूप से नाम बदल देंगे. आज, Blinkit के साथ, हमें लगता है कि वह समय आ गया है."

#JustIn | Zomato Board approves change in name of the company from #Zomato To #Eternal pic.twitter.com/bPPdsJCu3w

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) February 6, 2025