दुनिया जानती है पाकिस्तान और आतंकवादियों का कनेक्शन, जैश-ए-मोहम्मद के नए वीडियो पर सरकार ने सुनाई खरी-खरी

Jaish-e-Mohammed Videos Expose Pakistan’s Terror Links | X/OsintTV

नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के आतंकी नेताओं के हालिया वीडियो संदेश पाकिस्तान सरकार और आतंकियों के बीच की साठगांठ को उजागर करते हैं. ये वीडियो टेलीग्राम चैनलों पर सामने आए हैं, जिनमें जेईएम के नेता भारत के खिलाफ जिहाद के लिए लोगों को उकसाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में मई में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई का जिक्र भी किया गया है, जिसमें आतंकियों के ढांचों पर बड़े हमले हुए थे.

पाकिस्तान-सऊदी डिफेंस डील पर भारत की प्रतिक्रिया; विदेश मंत्रालय ने कहा- हमें उम्मीद है...

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दुनिया पहले से पाकिस्तान (Pakistan) और आतंकियों के रिश्तों से वाकिफ है, लेकिन ऐसे बयान इस गठजोड़ को और स्पष्ट करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैश नेताओं ने यह भी स्वीकार किया कि बहावलपुर (पंजाब, पाकिस्तान) में भारतीय सेना के हमले में जैश प्रमुख मसूद अजहर के नजदीकी रिश्तेदार मारे गए थे. इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने मारे गए आतंकियों के अंतिम संस्कार में शीर्ष अधिकारियों को शामिल होने का निर्देश दिया था.

भारत का कड़ा रुख

मीडिया ब्रीफिंग में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर सवाल पूछे जाने पर रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, “भारत-पाकिस्तान मुद्दों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है. हमने यह पहले भी स्पष्ट किया है और आगे भी यही हमारा रुख रहेगा.”

पाकिस्तान ने क्या कहा?

हाल ही में अल-जजीरा को दिए इंटरव्यू में पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया था कि 10 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने उनसे सीजफायर की बात की थी और कहा था कि इसके बाद भारत के साथ बातचीत होगी. हालांकि, जुलाई में वाशिंगटन में हुई मुलाकात के दौरान रुबियो ने यह साफ कर दिया कि भारत-पाकिस्तान के मुद्दे द्विपक्षीय हैं और अमेरिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा.