Mumbai Local Train Accident: लोकल ट्रेन से उतरते समय महिला की ओढ़नी फंसी, चलती ट्रेन में महिला घसीटते हुई गई, महिला कांस्टेबल ने दौड़कर बचाई जान, चुनाभट्टी की घटना (Watch Video )

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई की लोकल ट्रेनों में रोजाना कई एक्सीडेंट होते है. कई बार लोकल ट्रेन में हादसों के दौरान लोगों की जान बच जाती है, जबकि कई बार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है. कई बार हादसों के दौरान दुसरे की मदद से भी कई लोगों की जान बच जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. मुंबई के चुनाभट्टी रेलवे स्टेशन में एक महिला लोकल ट्रेन से उतर रही थी और इसी दौरान उसकी ओढ़नी ट्रेन की एक दूसरी महिला की बैग में फंस गई.

जिसके कारण महिला का संतुलन बिगड़ गया और लोकल ट्रेन चलने लगी और महिला ट्रेन से घसीटते हुए जाने लगी, इस दौरान एक महिला पुलिस कांस्टेबल वहां खड़ी थी, महिला कांस्टेबल लटकी महिला के पीछे दौड़ी और उसे खींचकर उसकी जान बचाई. इस घटना के बाद स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स ' पर @lokmattimeseng नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Mumbai Local Accident: मुंबई लोकल की भीड़ ने ली फिर एक की जान, अंबरनाथ में महिला ट्रेन के दरवाजे से गिरी नीचे, हुई मौत

चुनाभट्टी में लोकल ट्रेन से लटकी महिला

In a brave act of quick thinking and selflessness, a woman police constable risked her own life to save a female commuter from a potentially fatal accident at Chunabhatti railway station on Mumbai's Harbour Line.#Mumbai #Accident #LocalTrain #LokmatTimes pic.twitter.com/l0AUZziZFI

— Lokmat Times (@lokmattimeseng) February 8, 2025