Sudden Death in Tamil Nadu: खुशियां मातम में बदली! शादी के रिसेप्शन में स्टेज पर डांस करते हुए महिला की मौत, मामल्लपुरम का VIDEO आया सामने
Sudden Death in Tamil Nadu: लोगों की कुछ वर्षों में अचानक ही जान जा रही है. कभी डांस करते करते तो कभी बैठे बैठे लोग मौत के शिकार हो रहे है. ऐसा ही एक वीडियो तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मामल्लपुरम (Mamallapuram) से सामने आया है. जहांपर एक शादी के रिसेप्शन (Reception) में महिला अन्य महिलाओं के साथ डांस कर रही थी और इस दौरान वह अचानक नीचे गिर जाती है. इसके बाद जब महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है की रिसेप्शन में महिला को डांस के दौरान स्टेज पर बुलाया गया था और इस दौरान महिला स्टेज पर गई और इस दौरान डांस करते हुए महिला स्टेज पर ही गिर गई. महिला का नाम जीवा बताया जा रहा है.

स्टेज पर डांस करने के दौरान महिला की मौत

बताया जा रहा है की महिला जीवा कांचीपुरम (Kanchipuram) की रहनेवाली थी . उनके पति ज्ञानम उनके मित्र के बेटे के एक कार्यक्रम में गए हुए. इस दौरान हॉल में कार्यक्रम शुरू था.लोकप्रिय तमिल पार्श्व गायक वेलमुरुगन ( Playback Singer Velmurugan) का संगीत कार्यक्रम चल रहा था. वेलमुरुगन ने दर्शकों से मंच पर आने का अनुरोध किया. जिसके बाद जीवा मंच पर गई थी.स्टेज पर डांस करते हुए जीवा अचानक बेहोश हो गई. उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. लेकिन जब उन्हें होश नहीं आया, तो उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जीवा को मृत घोषित कर दिया.

 