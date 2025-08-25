Stock Market Holiday: 27 अगस्त को सेंसेक्स और निफ्टी खुले रहेंगे या बंद? गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार की छुट्टी, देखें मार्केट की हॉलिडे लिस्ट

NSE Holidays 2025

Sensex, Nifty Open or Closed on Aug 27: अगर आप शेयर बाजार (Stock Market Holiday) में निवेशक हैं और अगस्त महीने में ट्रेडिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. इस महीने भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) एक दिन और बंद रहने वाले हैं. गणेश चतुर्थी के अवसर पर, बुधवार, 27 अगस्त 2025 को शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा. यानी उस दिन इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB ) सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद रहेगी.

27 अगस्त को अवकाश

देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) इस साल 27 अगस्त को आ रही है. इस दिन NSE और BSE दोनों में अवकाश घोषित किया गया है. निवेशक गुरुवार, 28 अगस्त से फिर से बाज़ार में सामान्य रूप से लेन-देन कर सकेंगे.

अगस्त में दो दिन की छुट्टी

अगस्त 2025 में अब तक शेयर बाजार दो दिन तक स्थिर रहेगा. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2025) के कारण बाजार बंद था और अब 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर कोई कारोबार नहीं होगा.

कमोडिटी और मुद्रा बाजार पर भी असर

शेयर बाजार के साथ-साथ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट (Currency Derivatives Market) भी इन दोनों दिनों बंद रहेंगे. यानी निवेशकों को कमोडिटी और मुद्रा से जुड़े सौदों के लिए अगले दिन तक इंतजार करना होगा.

छुट्टियों का कैलेंडर क्यों जरूरी है

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर (Stock Market Holidays Calendar) बहुत महत्वपूर्ण होता है. इससे निवेशक अपने सौदों और निवेश की योजना आसानी से बना पाते हैं. बीएसई और एनएसई हर साल छुट्टियों की पूरी सूची जारी करते हैं जिसमें राष्ट्रीय अवकाश, त्योहार और अन्य विशेष अवसर शामिल होते हैं.

आने वाले महीनों में कब-कब छुट्टियां होंगी

अगर भविष्य की बात करें, तो अक्टूबर में महात्मा गांधी जयंती और दशहरा 2 अक्टूबर को हैं, जिस दिन बाजार बंद रहेगा. इसके अलावा, 21 अक्टूबर को दिवाली लक्ष्मी पूजा और 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा पर भी बाजार बंद रहेगा. 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन NSE और BSE दोनों पर कारोबार नहीं होगा.