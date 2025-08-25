VIRAL VIDEO: 'मैं तुम्हें श्राप देता हूं': कंपनी की वर्चुअल मीटिंग में अधिकारियों पर भड़का शेयरधारक, भगवान ब्रह्मा का उदाहरण देकर निकाली भड़ास

Photo- @kukreja_abhinav/X

GKB Ophthalmics AGM Meeting Video: जीकेबी ऑप्थाल्मिक्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक (AGM) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शेयरधारक कंपनी प्रबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए दिख रहा है. शुरुआत में शेयरधारक अभिषेक कालरा (Shareholder Abhishek Kalra) ने अधिकारियों को बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन कुछ ही पलों में उनका गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने 'साल में एक बार सिर्फ एक मिनट बोलने की अनुमति' मिलने पर अपनी नाराजगी जताई. कालरा ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए भगवान ब्रह्मा का उदाहरण दिया.

कंपनी मीटिंग में अधिकारियों पर भड़का शेयरधारक

Average shareholder meeting in the world of Indian microcaps pic.twitter.com/P2h1i7wvM5 — Abhinav Kukreja (@kukreja_abhinav) August 22, 2025

निवेशक ने कंपनी मैनेजमेंट को दिया श्राप

कालरा ने मजाक में कहा, "एक बार किसी ने भगवान ब्रह्मा से पूछा कि कुत्ते हमेशा सड़कों पर क्यों रहते हैं. ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि जो लोग दूसरों का पैसा नहीं लौटाते और बुरे इरादे रखते हैं, वे अगले जन्म में कुत्ते बनते हैं." इसके बाद उन्होंने कंपनी के प्रबंध निदेशक केजी गुप्ता (Managing Director KG Gupta) पर भी निशाना साधा, जिनके बारे में उन्होंने कहा, ''40 साल का अनुभव है, लेकिन कभी मुनाफा नहीं दिया." कालरा ने आगे कहा, "जब आपकी अंतिम यात्रा निकलेगी, तो दस शेयरधारक भी शामिल नहीं होंगे."

इसके बाद निवेशक ने गुप्ता के बेटों की आलोचना की और कहा, "आप अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, मैं श्राप देता हूं (‘Mai shraap deta hu’)."

सिर्फ एक शेयर के दम पर सुना दी खरी-खोटी

हालांकि, जैसे ही प्रबंधन ने बैठक में शिष्टाचार बनाए रखने की बात कही, पता चला कि कालरा के पास कंपनी का सिर्फ एक शेयर है. इस खुलासे के बाद, बैठक में मौजूद लोग दंग रह गए.

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा, "एक शेयरधारक सभी नियामकों और शेयरधारक संगठनों से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है. अब प्रबंधन को शेयरधारकों का उचित सम्मान करना चाहिए." वहीं एक अन्य ने कहा, "एक नाराज खुदरा निवेशक, जिसके पास सिर्फ एक शेयर है, उसने पूरी बैठक पर कब्जा कर लिया."

पिछले एक साल में 32.27% गिर चुके हैं शेयर

दरअसल, जीकेबी ऑप्थाल्मिक्स (GKB Ophthalmics) के शेयर पिछले एक साल में 32.27% गिर चुके हैं और इस साल की शुरुआत से इसका प्रदर्शन 18.38% नकारात्मक रहा है. एजीएम में हुए इस ड्रामे ने शेयरधारकों और निवेशकों के बीच चर्चा का एक नया विषय खड़ा कर दिया है.