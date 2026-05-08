West Bengal Politics: बंगाल का मुख्यमंत्री कौन? सुवेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल रेस में सबसे आगे; शाह की मौजूदगी में आज होगा फैसला

सुवेंदु अधिकारी (Photo Credits: File Image)

कोलकाता, 8 मई: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आज अपने मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकती है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) आज कोलकाता (Kolkata) में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं. राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही भाजपा (BJP) के लिए नेतृत्व का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस रेस में सबसे आगे वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) और विधायक अग्निमित्रा पॉल (Agnimitra Paul) के नाम चल रहे हैं. यह भी पढ़ें: कोलकाता पहुंचे अमित शाह: बंगाल के पहले BJP मुख्यमंत्री के नाम पर आज लगेगी मुहर; शनिवार को होगा शपथ ग्रहण

सुवेंदु अधिकारी: अनुभव और संगठन पर पकड़

सुवेंदु अधिकारी को बंगाल में भाजपा के उदय का मुख्य शिल्पकार माना जाता है. पूर्व में तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अधिकारी ने 2021 के चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामा था और तब से वे राज्य में पार्टी का सबसे प्रभावशाली चेहरा बने हुए हैं.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि उनके प्रशासनिक अनुभव और पूरे राज्य में संगठनात्मक पकड़ को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है. चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं.

अग्निमित्रा पॉल: नया चेहरा और महिला नेतृत्व का संदेश

आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्रा पॉल भी मुख्यमंत्री की दौड़ में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी हैं. सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह ने कोलकाता दौरे के दौरान पॉल से अलग से चर्चा की है, जिससे उनके नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

अग्निमित्रा पॉल की युवाओं और महिला मतदाताओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता पार्टी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है. रणनीतिकारों का मानना है कि एक महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति से भाजपा बंगाल में एक नया और ताजा राजनीतिक संदेश दे सकती है, खासकर उस राज्य में जहाँ महिला वोटर्स की भूमिका निर्णायक रही है. यह भी पढ़ें: West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में नई सरकार की तैयारी, अमित शाह की मौजूदगी में आज तय होगा मुख्यमंत्री का नाम; ममता बनर्जी की हार ने चौंकाया

शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू

मुख्यमंत्री के चयन के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक आज शाम को होने वाली है. नेता चुने जाने के तुरंत बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा. बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कल, 9 मई को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित होने की संभावना है. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है.

संतुलन बनाने की चुनौती

भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अनुभव (सुवेंदु अधिकारी) और राजनीतिक संदेश (अग्निमित्रा पॉल) के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. चुनाव के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम फैसला लिया जाएगा. अगले कुछ घंटों में बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर से पर्दा उठने की पूरी उम्मीद है.