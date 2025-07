VIDEO: कौन हैं 'ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया'? जिनके प्रयासों से यमन में रुकी भारतीय नर्स Nimisha Priya की फांसी, जानें Abubakar Musliyar के बारे में सबकुछ

Who is ‘Grand Mufti of India': यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लग गई है. इसके पीछे एक 94 वर्षीय बुजुर्ग मुस्लिम धर्मगुरु की चुपचाप की गई कोशिशें बड़ा कारण बनी हैं. केरल के कोझिकोड निवासी और ‘ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया’ कहे जाने वाले कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार (आधिकारिक नाम शेख अबूबकर अहमद) ने यमन के धार्मिक नेताओं से संपर्क कर इस संवेदनशील मामले में इंसानियत और इस्लामी दया की दुहाई दी, जिसके चलते फांसी पर रोक लगाने का फैसला लिया गया.

