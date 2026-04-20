Who is IAS Durga Shakti Nagpal: कौन हैं दुर्गा शक्ति नागपाल? अखिलेश सरकार में सस्पेंशन के बाद चर्चित आईएएस को CM योगी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी; जानें इस महिला अफसर के बारे में

IAS Durga Shakti Nagpal

Who is IAS Durga Shakti Nagpal: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए 40 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. इस फेरबदल में लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी (DM) दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम सबसे अधिक चर्चा में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanat) ने उन्हें पदोन्नत करते हुए देवीपाटन मंडल का नया कमिश्नर नियुक्त किया है. तेज-तर्रार कार्यशैली के लिए पहचानी जाने वाली दुर्गा शक्ति नागपाल का प्रशासनिक सफर चुनौतियों और साहसिक फैसलों से भरा रहा है.

2013 के निलंबन से बटोरी थीं सुर्खियां

2010 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल पहली बार वर्ष 2013 में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई थीं. उस समय नोएडा में तैनाती के दौरान उन्होंने बालू माफिया के खिलाफ सख़्त अभियान चलाया था. हालांकि, बाद में एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिराने के विवाद के चलते तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था. इस कदम का आईएएस एसोसिएशन और विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद 22 सितंबर 2013 को उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था. यह भी पढ़े: Who Is Ashwini Bhide? अश्विनी भिड़े को बड़ी जिम्मेदारी, बनीं BMC की पहली महिला कमिश्नर, जानें इस IAS अफसर के बारे में

पंजाब से यूपी कैडर तक का सफर

छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मी दुर्गा शक्ति नागपाल के परिवार का पृष्ठभूमि सेवा से जुड़ा रहा है. उनके पिता सुभाष नागपाल भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) के अधिकारी थे और उनके दादा पुलिस विभाग में थे. दुर्गा शक्ति ने इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की और अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी में 20वीं रैंक हासिल की. शुरुआत में उन्हें पंजाब कैडर मिला था, जहाँ उन्होंने मोहाली में भूमि घोटाले का पर्दाफाश किया. 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह से शादी के बाद उन्होंने अपना कैडर ट्रांसफर कराकर उत्तर प्रदेश चुन लिया.

पति अभिषेक सिंह और अभिनय का जुड़ाव

दुर्गा शक्ति के पति अभिषेक सिंह भी एक आईएएस अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अभिषेक सिंह अब अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं और कई फिल्मों व वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं. दुर्गा शक्ति नागपाल सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और अक्सर अपने परिवार के साथ तस्वीरें साझा करती हैं.

नई जिम्मेदारी और प्रशासनिक महत्व

लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी के रूप में सफल कार्यकाल के बाद अब देवीपाटन मंडल के कमिश्नर के रूप में उनकी तैनाती को एक बड़ी जिम्मेदारी माना जा रहा है. देवीपाटन मंडल नेपाल सीमा से सटा एक संवेदनशील और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है. प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि उनकी सख़्त छवि और कार्यकुशलता को देखते हुए ही सरकार ने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है.

हालिया फेरबदल

यूपी सरकार द्वारा किए गए इस बड़े बदलाव में कई जिलों के डीएम और मंडल के कमिश्नरों को बदला गया है. सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता लाना और चुनाव के बाद विकास कार्यों को नई गति देना है. दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ-साथ कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई भूमिकाएं सौंपी गई हैं ताकि राज्य की कानून व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो सके.