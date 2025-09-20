Kal Ka Mausam, 21 September 2025: देशभर में कैसा रहेगा कल का मौसम? दिल्ली-यूपी में उमस, राजस्थान में भारी बारिश की संभावना

Kal Ka Mausam (Photo- @Indiametdept/X)

Tomorrow's weather, 21 September 2025: मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि 25 सितंबर के आसपास, म्यांमार और बांग्लादेश के तटों के पास, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी और मध्य भाग में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बनने की संभावना है. इस प्रणाली के कारण, 23 से 26 सितंबर तक ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. 24 से 26 सितंबर तक छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश (Heavy Rain Likely) होने की संभावना है. इस मौसम प्रणाली (Weather System) के कारण समुद्री हवाओं के कारण क्षेत्र में आर्द्रता बढ़ सकती है, जिससे स्थानीय नदियों और नालों का जल स्तर बढ़ सकता है.

अगले 4-5 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश (Rain Alert) जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग (Meteorological Department) ने लोगों को सतर्क रहने और नदी तटों या निचले इलाकों की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

दिल्ली-NCR में कल का मौसम (Delhi-NCR Weather Update): दिल्ली-NCR में कल आसमान साफ ​​रहेगा और तापमान सामान्य से एक-दो डिग्री अधिक रहेगा. शाम और रात में हवा की गति धीमी रहेगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम. उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश में कल का मौसम (UP Weather Update): लखनऊ और आसपास के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. आने वाले दिनों में राज्य में गर्मी बढ़ने की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक गर्मी पड़ेगी.

बिहार में कल का मौसम (Bihar Weather Update): 21 सितंबर को राज्य में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है. 20 सितंबर तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है.

राजस्थान में कल का मौसम (Rajsthan Weather Update): मानसून के विदा होने के दौरान कल कई राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभागों में बारिश की संभावना है. सप्ताहांत में आठ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तराखंड में कल का मौसम (Uttarakhand Weather Update): उत्तराखंड में मानसून अभी भी जारी है और सामान्य से अधिक बारिश हो रही है. लोग बारिश से परेशान हैं और मानसून के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं.

पूर्वोत्तर भारत में कल का मौसम (Northeast Weather Update) : पूर्वोत्तर भारत में 21 से 24 सितंबर के बीच भारी बारिश का अनुमान है. इस दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में असर देखने को मिलेगा.

पश्चिमी भारत में कल का मौसम (Western India weather): अगले 2-3 दिनों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी शुरू हो सकती है. 25 और 26 सितंबर को मराठवाड़ा, गुजरात और कोंकण-गोवा में भारी बारिश की संभावना है.

किसानों, ट्रांसपोर्टरों और मछुआरों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने किसानों, ट्रांसपोर्टरों और मछुआरों को किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी है. आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और जरूरत पड़ने पर आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करें.