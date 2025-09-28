Kal Ka Mausam, September 29, 2025: देशभर में कैसा रहेगा कल का मौसम? दिल्ली में बादल छाएंगे, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Kal Ka Mausam (Photo- @Indiametdept)

Tomorrow's Weather Update, September 29, 2025: देश पर मानसून का प्रभाव धीरे-धीरे बदल रहा है. कई राज्यों में जहां भारी बारिश का दौर जारी है, वहीं कुछ जगहों पर सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है. मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है. राजधानी दिल्ली (Delhi Kal Ka Mausam) की बात करें तो 29 सितंबर को आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. सुबह दक्षिण-पूर्व से हल्की हवाएं चलेंगी, जो दोपहर तक 18 किमी/घंटा तक बढ़ सकती हैं. शाम तक हवा की गति घटकर 15 किमी/घंटा से भी कम हो जाएगी.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी

उत्तर प्रदेश और बिहार में कल का मौसम? (UP Bihar Kal Ka Mausam)

उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है. बिहार में बारिश की संभावना बहुत कम है. हालांकि, 2 और 3 अक्टूबर के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत में कल का मौसम? (Northeast Me Kal Ka Mausam)

असम और मेघालय में 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बारिश जारी रहेगी. नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. कई राज्यों में, खासकर 2 और 3 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना है.

दक्षिण भारत में कल का मौसम? (Northeast Me Kal Ka Mausam)

अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 2 और 3 अक्टूबर को भारी बारिश और गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है. इस दौरान, कुछ इलाकों में हवा की गति 40-50 किमी/घंटा तक पहुच सकती है.

मध्य और पूर्वी भारत में कल का मौसम? (Central and Eastern Me Kal Ka Mausam)

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में सोमवार को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. 3 और 4 अक्टूबर को, खासकर पश्चिम बंगाल और बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.