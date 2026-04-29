West Bengal Exit Poll Results 2026: आज शाम 6.30 बजे के बाद जारी होंगे एग्जिट पोल, ABP News, Aaj Tak, India Today और NDTV पर देखें लाइव

West Bengal Exit Poll Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के अंतिम चरण का मतदान आज समाप्त हो रहा है और इसके साथ ही पूरे देश की नजर एग्जिट पोल के नतीजों पर टिकी हुई है. Election Commission of India द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के अनुसार, एग्जिट पोल के आंकड़े आज शाम 6.30 बजे के बाद ही जारी किए जा सकेंगे.

मतदान खत्म होने के बाद प्रमुख न्यूज चैनल जैसे ABP News, Aaj Tak, India Today और NDTV अपने-अपने एग्जिट पोल प्रसारित करेंगे. इन चैनलों पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दर्शक शुरुआती रुझान देख सकेंगे.

294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा है. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, जिसकी अगुवाई Mamata Banerjee कर रही हैं, लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश में है. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार अभियान चलाकर राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है.

पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल नतीजे 2026 की एबीपी न्यूज पर लाइव स्ट्रीमिंग

पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल 2026 के नतीजे आज तक पर लाइव स्ट्रीमिंग

पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल 2026 परिणाम एनडीटीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग

पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल 2026 की इंडिया टुडे पर लाइव स्ट्रीमिंग

आज हुए दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में कुल 142 सीटों पर वोट डाले गए. कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना और हावड़ा समेत कई जिलों में अच्छी वोटिंग दर्ज की गई है. ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजे यह संकेत देंगे कि किस पार्टी का चुनावी अभियान मतदाताओं पर ज्यादा प्रभावी रहा.

हालांकि, एग्जिट पोल केवल सर्वे के आधार पर तैयार किए गए अनुमान होते हैं और ये अंतिम नतीजे नहीं होते. कई बार ये वास्तविक परिणामों से अलग भी हो सकते हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के आधिकारिक नतीजे Election Commission of India द्वारा 4 मई 2026 को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे. तब तक एग्जिट पोल को केवल शुरुआती संकेत के तौर पर देखा जाएगा.