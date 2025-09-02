Weather Update: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आफत की बारिश, इस पूरे सप्ताह नहीं मिलने वाली राहत

Representational Image | PTI

Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस हफ्ते देशभर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर एरिया के कारण अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में बारिश का दौर तेज रहेगा. अगले 24 घंटे खासतौर पर उत्तर-पश्चिम, पूर्व, मध्य और पश्चिम भारत के लिए बेहद अहम बताए जा रहे हैं. आईएमडी ने कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इनमें शामिल हैं; हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश.

उत्तर भारत में बारिश का कहर, IMD ने यात्रियों को इन जगहों पर जाने से बचने की दी चेतावनी.

इन राज्यों में अगले 2-3 दिनों तक बहुत भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है.

पहाड़ी राज्यों में आफत की बारिश

हिमाचल और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है. लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और भूस्खलन का खतरा भी रहेगा. उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों जैसे पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

मध्य भारत और पूर्वी राज्यों में भीषण बारिश

छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने का खतरा रहेगा.

बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है.

गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में अगले सात दिनों तक लगातार भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी

असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में हफ्ते भर बारिश का दौर जारी रहेगा. अरुणाचल प्रदेश में 4 और 7 सितंबर को भारी बारिश का विशेष अलर्ट है.

दक्षिण भारत में भी बारिश

केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 4 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान है.

कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में भी 7 सितंबर तक बारिश जारी रहेगी.

लोगों के लिए सावधानियां

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि:

नदी और नालों के किनारे न जाएं.

मौसम की ताज़ा जानकारी लेते रहें.

अनावश्यक यात्रा से बचें.

प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें.

इस पूरे सप्ताह भारत के बड़े हिस्से में बारिश की मार देखने को मिलेगी. ऐसे में सुरक्षित रहना और सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है.