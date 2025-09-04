Kal Ka Mausam, 5 September 2025: कल इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें IMD का लेटेस्ट वेदर अपडेट 

Representational Image | PTI/File

Kal Ka Mausam, 5 September 2025: देशभर के कई राज्यों में मानसूनी बारिश ने आफत मचाई हुई है. देश के कई राज्य भूस्खलन और बाढ़ से हाल बेहाल है. खासकर उत्तर भारत के मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह हाहाकार मचा हुआ है. मूसलाधार बारिश से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है. पहाड़ी राज्‍यों जम्‍मू-कश्‍मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर मैदानी राज्‍यों पंजाब, हरियाणा, दिल्‍ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश तक बारिश से बुरा हाल है. सबसे बुरी स्थिति इस समय पंजाब की है. यहां बारिश और बाढ़ के चलते राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 तक पहुंच गई. पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं.

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित इन राज्यों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी, पढ़ें IMD का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन.

मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिनों तक बारिश का कहर ऐसे ही दिखने वाला है. आइए जानते हैं, कल 5 सितंबर को देश के अलग-अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली में बारिश से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मौसम विभाग के अनुसार 5 सितंबर को भी बारिश जारी रहेगी और यह सिलसिला अगले 3 दिन तक चल सकता है. निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल से बारिश थम सकती है और गर्मी बढ़ने की संभावना है. हालांकि, दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और बागपत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

कल का मौसम पंजाब

पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ से 1400 गांव जलमग्न हो चुके हैं और 37 लोगों की मौत हुई है. मगर 5 सितंबर से यहां धूप निकलने की संभावना है, जिससे राहत मिलेगी.

कल का मौसम जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में कल बारिश कम होगी, लेकिन गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है. हालाँकि, बाढ़ और टूटी सड़कों से हालात अभी भी गंभीर हैं.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में कल बारिश से राहत रहेगी. लेकिन नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में कल यानी 5 सितंबर को मौसम साफ रहेगा. बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं हुई है. कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम बिहार

बिहार के उत्तरी जिलों में 5 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट है. सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, सहरसा और सुपौल जैसे इलाकों में बिजली गिरने और वज्रपात का खतरा है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. रतलाम, झबुआ, अलिराजपुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, धार और बड़वानी में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में बारिश बढ़ने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक गंभीर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है. इसके साथ ही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना है. इन दोनों प्रणालियों के प्रभाव से, उत्तरी कोंकण और उत्तरी महाराष्ट्र में अगले चार दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. ठाणे और पालघर जिलों सहित राज्य के 7 जिलों को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. क्षेत्रीय मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने गुजरात में 10 सितंबर 2025 तक गुजरात राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. खासकर भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर, नवसारी, वलसाड, डांग, सुरेंद्रनगर, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और कच्छ जैसे जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है. अमरेली, भावनगर, वडोदरा, पंचमहल, दाहोद, सूरत, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. साथ ही गिर सोमनाथ, राजकोट, बोटाद, अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, खेड़ा, अरावली, महिसागर, साबरकांठा जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है.