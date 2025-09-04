हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित इन राज्यों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी, पढ़ें IMD का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन

Representational Image | PTI

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देशभर के लिए नया ऑल इंडिया वेदर फोरकास्ट बुलेटिन जारी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. आने वाले कुछ दिन देश के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. पहाड़ी से लेकर तटीय इलाकों तक, लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा में बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसके बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो सकती है. दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है. गुरुग्राम में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जहां मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर से ऊपर चला गया है. यह 1963 के बाद से पांचवीं बार है जब पानी इस स्तर तक पहुंचा है. बुधवार को बाढ़ का पानी निगमबोध घाट तक पहुंच गया, जिससे यहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रभावित हुई.

बंगाल की खाड़ी से नया सिस्टम सक्रिय

मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में लो-प्रेशर एरिया बन रहा है, जो 24 घंटे में डिप्रेशन में बदल सकता है. इसके असर से तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में भारी बारिश होगी. वहीं, कोकण, गोवा, महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र और तटीय कर्नाटक में अति भारी वर्षा की चेतावनी है.

रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी

IMD ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात और मध्यप्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट है. यहां 24 घंटे में 20 सेमी से ज्यादा बारिश हो सकती है. हिमालयी राज्यों में भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध होने का खतरा बढ़ गया है.

जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र (कोकण और गोवा सहित) और आंध्र प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. इन राज्यों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.

उत्तर-पूर्वी राज्यों में लगातार बरसात

असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में पूरे हफ्ते तक बारिश और गरज-चमक के साथ छींटों की संभावना है.

दक्षिण भारत में भी सक्रिय रहेगा मानसून

केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली चमकने की संभावना है. यह दौर अगले सात दिनों तक जारी रह सकता है.