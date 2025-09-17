Kal Ka Mausam, 18 September 2025: यूपी, बिहार, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 18 September 2025: देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. खासकर यूपी और बिहार में तेज बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं. इसके अलावा दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अनुमान है. दिल्ली-एनसीआर में बुधवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई. आइए राज्यवार जानते हैं, 18 सितंबर को आपके इलाके का मौसम कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली में कल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में इसका असर ज्यादा हो सकता है. पिछले कुछ दिनों से उमस और तेज धूप से परेशान दिल्लीवासियों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन लगातार बारिश से ट्रैफिक जाम और जलभराव की स्थिति बनने का खतरा है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. सीतापुर, बलरामपुर, बहराइच, हरदोई, महाराजगंज, कुशीनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा और गोरखपुर में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है.

कल का मौसम बिहार

बिहार के बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर, मधुबनी और दरभंगा जिलों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने वज्रपात और आकाशीय बिजली के खतरे को देखते हुए किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.

कल का मौसम झारखंड

झारखंड में रांची, जमशेदपुर, बोकारो और पलामू में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं अन्य जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है. लोगों को खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, चंपावत और नैनीताल जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इन इलाकों में भूस्खलन और सड़कों के बंद होने का खतरा है. यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने बारिश से राहत का अनुमान जताया है. इसका मतलब है कि राज्य के सभी जिलों में कल बारिश की संभावना बेहद कम है. हाल के दिनों की लगातार बारिश के बाद यह राहत भरी खबर है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में फिलहाल किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि, कुछ दिन पहले हुई भारी बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, जिसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल बारिश की संभावना कम है, लेकिन आकाशीय बिजली और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को खुले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

भारी बारिश ने एक बार फिर राज्य भर में कहर बरपाया है. मुंबई, उपनगरों, ठाणे, पालघर समेत पूरे राज्य में भारी बारिश जारी है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक मुंबई, ठाणे, पालघर जिलों में गरज के साथ भारी बारिश होगी.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात में बारिश धीमी पड़ गई है. राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं. मानसून गुजरात और राजस्थान से विदा हो गया है. लेकिन विदा होने से पहले 23 सितंबर तक बारिश जारी रहेगी.