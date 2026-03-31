Weather Forecast Today, March 31: दिल्ली-मुंबई में बढ़ेगी तपिश, बेंगलुरु और कोलकाता में बारिश के आसार; IMD से जानें देश में आज कैसा रहेगा मौसम

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Weather Forecast Today, March 31: आज 31 मार्च 2026 को भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिला-जुला रुख देखने को मिलेगा. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वहीं दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मार्च के अंतिम दिन अधिकांश महानगरों में उमस और गर्मी का प्रभाव रहेगा.

दिल्ली और मुंबई: गर्मी और उमस का अलर्ट

राजधानी दिल्ली में आज आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद तापमान में वृद्धि जारी रहेगी. न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. वहीं, मुंबई में मौसम गर्म और काफी आर्द्र (Humid) बना रहेगा. मायानगरी में बारिश की संभावना न के बराबर है और तटीय क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

बेंगलुरु और चेन्नई: दक्षिण भारत का हाल

बेंगलुरु में आज मौसम काफी सुहावना रहने की उम्मीद है. शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश (Light Rain) हो सकती है, जिससे तापमान नियंत्रण में रहेगा. इसके विपरीत, चेन्नई में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, हालांकि शाम के समय छिटपुट बौछारें पड़ने से कुछ राहत मिल सकती है. हैदराबाद में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म रहने का अनुमान है.

कोलकाता और शिमला: पूर्व और उत्तर का अपडेट

पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता में उमस भरा मौसम बना रहेगा. शाम तक शहर के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है. वहीं, पहाड़ों की ओर रुख करें तो शिमला में मौसम ठंडा और खुशनुमा बना रहेगा. यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी की मामूली संभावना बनी हुई है.

मौसम का तुलनात्मक विवरण (एक नजर में)

शहर संभावित स्थिति वर्षा की संभावना दिल्ली आंशिक रूप से बादल, गर्म बहुत कम मुंबई गर्म और उमस भरा नगण्य बेंगलुरु सुहावना मौसम हल्की बारिश कोलकाता उमस और बौछारें मध्यम शिमला ठंडा और सुखद बहुत कम

विशेषज्ञों की सलाह

मार्च की विदाई के साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों में 'हीटवेव' (Heatwave) जैसी स्थितियों की शुरुआत होने लगती है. डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बढ़ते तापमान को देखते हुए लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दोपहर के समय सीधे धूप में निकलने से बचें. विशेषकर मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में जहां उमस अधिक है, वहां डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय करें.