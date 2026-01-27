Weather Forecast Today, January 27: दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज हो सकती है बारिश! जानें मुंबई सहित अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, January 27:  भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से आज उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. वहीं हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली-NCR में गिरेगा पारा

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना जताई है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 19°C के आसपास रहने का अनुमान है. बारिश के कारण सप्ताह के अंत तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, January 26: गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में आज कैसा रहेगा मौसम, IMD से जानें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, सहित अन्य राज्यों का लेटेस्ट अपडेट

पहाड़ों पर बर्फबारी और शीत लहर

शिमला और आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में आज भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. बर्फबारी के कारण यातायात और रेल सेवाओं पर असर पड़ सकता है. चंबा, कुल्लू, और लाहौल-स्पीति जैसे जिलों में पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मुंबई: खिली धूप लेकिन हवा की गुणवत्ता खराब

मुंबई में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा. यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं है और दिन में धूप के कारण तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है. हालांकि, शहर की वायु गुणवत्ता (AQI) 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से चिंताजनक है. सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा सकती है.

चेन्नई में बारिश थमेगी, बेंगलुरु में सुहावना मौसम

चेन्नई में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश अब कम होने की उम्मीद है. आज हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन जल्द ही मौसम शुष्क होने की संभावना है. दूसरी ओर, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम सुहावना रहेगा. यहाँ हल्की धूप के साथ तापमान मध्यम बना रहेगा और बारिश की संभावना काफी कम है.

कोलकाता और पूर्वी भारत

कोलकाता समेत पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है. सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छाई रह सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा. यहाँ तापमान सामान्य रहेगा और फिलहाल बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है.