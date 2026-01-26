Weather Forecast Today, January 26: गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में आज कैसा रहेगा मौसम, IMD से जानें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, सहित अन्य राज्यों का लेटेस्ट अपडेट

Weather Forecast Today, January 26: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी किया है. उत्तर भारत में जहां कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर दिख रहा है, वहीं तटीय और दक्षिण भारतीय शहरों में मौसम काफी सुहावना बना हुआ है.

दिल्ली-NCR: कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस की परेड

देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की सुबह ठंडी और धुंध भरी रही. मौसम विभाग के अनुसार, कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होने की उम्मीद है. दिल्ली का अधिकतम तापमान 21°C और न्यूनतम तापमान 5°C के आसपास रहने का अनुमान है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, January 25: उत्तर भारत में ठंड के बीच मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम, IMD से जानें लेटेस्ट अपडेट

मुंबई और दक्षिण भारत: खिली धूप और सुहावना मौसम

मुंबई में गणतंत्र दिवस का जश्न सुहावने मौसम के बीच मनाया जा रहा है. यहां आसमान साफ है और धूप खिली हुई है. शहर का तापमान 19°C से 31°C के बीच रहने की संभावना है. वहीं, दक्षिण भारत के बेंगलुरु और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और कुछ अलग-थलग इलाकों में सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. हैदराबाद में मौसम शुष्क बना हुआ है और वहां ठंडी हवाएं चल रही हैं.

हिमालयी क्षेत्र: भारी बर्फबारी का अलर्ट

पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज काफी सख्त बना हुआ है. श्रीनगर में 25 जनवरी से ही भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे पूरी घाटी में तापमान शून्य से नीचे (सब-जीरो) चला गया है. शिमला में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान जमाव बिंदु के करीब बना हुआ है. IMD ने अगले 24 घंटों के लिए हिमालयी क्षेत्र में शुष्क लेकिन अत्यधिक ठंडे मौसम की चेतावनी जारी की है.

पूर्वी भारत: कोलकाता में सुबह धुंध, दिन में धूप

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे और धुंध के साथ हुई है. हालांकि, विभाग का कहना है कि दोपहर तक चमकीली धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी.

सावधानी

पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीत लहर और पहाड़ों में बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है. प्रशासन ने परेड देखने आने वाले लोगों को गर्म कपड़े पहनने और कोहरे के कारण यातायात के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.