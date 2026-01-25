Weather Forecast Today, January 25: उत्तर भारत में ठंड के बीच मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम, IMD से जानें लेटेस्ट अपडेट

(Photo Credit ANI)

Weather Forecast Today, January 25: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) 26 से 28 जनवरी के बीच उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला है. इसके चलते 27 जनवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं, दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों के भीतर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड एक बार फिर जोर पकड़ेगी. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, January 24: दिल्ली-NCR में कोहरे की चादर और पारा गिरने का अनुमान, चेन्नई में बारिश की संभावना; जानें अपने शहर का हाल

प्रमुख शहरों में आज का हाल (25 जनवरी)

आज, 25 जनवरी को देश के बड़े महानगरों में मौसम मिला-जुला रहने वाला है. वेदर सर्विस Windy के पूर्वानुमान के अनुसार:

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु: इन शहरों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. दिल्ली में कोहरे और ठंड का असर बना रहेगा.

कोलकाता और हैदराबाद: इन दोनों शहरों के लिए भी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, यहाँ मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा.

शिमला में बर्फबारी-चेन्नई में बारिश का अलर्ट

पहाड़ी राज्यों और तटीय इलाकों में स्थिति थोड़ी अलग है. शिमला में आज 0.6 मिमी से 2 सेमी तक बारिश या हल्की बर्फबारी होने का अनुमान है, जिससे वहां ठिठुरन बढ़ सकती है. दूसरी ओर, दक्षिण भारत के चेन्नई में शनिवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जहाँ 0.2 मिमी से 3.88 मिमी तक वर्षा होने की संभावना जताई गई है.

अगले 48 घंटों का पूर्वानुमान

IMD ने सचेत किया है कि 26 जनवरी से शुरू होने वाला नया मौसमी तंत्र पहाड़ी इलाकों में यातायात और सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकता है. मैदानी इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) की वापसी की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है.