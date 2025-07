Watch Video: भोपाल में आसाराम बापू के गुरुकुल की अवैध दीवार पर चला बुलडोज़र, छात्रों ने किया विरोधप्रदर्शन

भोपाल (मध्य प्रदेश), 31 जुलाई: जिला प्रशासन के अधिकारी गुरुवार को भोपाल के गांधीनगर स्थित आसाराम बापू के आश्रम परिसर में गुरुकुल में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचे. गुरुकुल की ज़मीन के विवादित हिस्से पर अदालती मामले के बाद उन्होंने गुरुकुल की चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय लोगों और गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा. यह तोड़फोड़ गुजरात हाई कोर्ट द्वारा आसाराम बापू की अंतिम ज़मानत अवधि 7 अगस्त को समाप्त होने से एक हफ़्ते पहले की गई है. यह कार्रवाई कड़ी सुरक्षा के बीच की गई और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. यह भी पढ़ें: Malegaon Blast Case Verdict: 'मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया', मालेगांव विस्फोट मामले में बरी होने के बाद रो पड़ीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर

इस महीने की शुरुआत में गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम बापू की अस्थायी चिकित्सा जमानत को एक महीने के लिए बढ़ा दिया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह अंतिम विस्तार होगा. 86 वर्षीय दोषी 2001 से 2006 के बीच अपने अहमदाबाद आश्रम में एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. वह 2013 में राजस्थान स्थित अपने आश्रम में एक नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए भी अलग से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

#WATCH | A Gurukul inside Asaram Bapu’s ashram in Bhopal near Asaram Bapu Chouraha in Gandhinagar demolished a week ago his final bail extension.#MadhyaPradesh #MPNews #Bhopal pic.twitter.com/4czrtNk2Vq

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) July 31, 2025