VIDEO: मीनाताई ठाकरे स्मारक पर रंग फेंकने से मुंबई के शिवाजी पार्क में बढ़ा तनाव, ठाकरे गुट सड़कों पर उतरा; MNS प्रमुख राज ने भी किया स्थल का दौरा

Meenatai Thackeray Memorial: दादर पश्चिम स्थित शिवाजी पार्क (Shivaji Park) के पास बने दिवंगत शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे (Bal Thackeray) की पत्नी मीनाताई ठाकरे के स्मारक पर बुधवार सुबह किसी अज्ञात ने लाल रंग फेंक दिया. जिससे इलाके में तनाव फैल गया. स्मारक के अपमान से नाराज़ शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के कार्यकर्ता तुरंत सड़क पर उतर आए. हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
बुधवार सुबह की हरकत
स्थानीय लोगों के अनुसार, यह घटना बुधवार सुबह 6 से 7 बजे के बीच हुई, जब किसी ने शिवाजी पार्क के मुख्य द्वार के पास स्थित स्मारक पर लाल रंग फेंक दिया. यह इलाका सुबह के समय मॉर्निंग वॉकर्स से भरा रहता है और पास ही स्थित बालमोहन विद्यामंदिर स्कूल के चलते भी यहां आवागमन बना रहता है. लोगों ने आश्चर्य जताया कि नियमित पुलिस गश्त और 24x7 सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद ऐसी घटना कैसे हो गई. यह भी पढ़े: औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में बवाल, पुलिसकर्मियों पर पथराव; सीएम फडणवीस ने की शांति की अपील
मीनाताई ठाकरे स्मारक पर फेंका गया रंग
उद्धव गुट की प्रतिक्रिया
घटना की जानकारी मिलते ही शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के कार्यकर्ता तुरंत मौके पर पहुंचे, स्मारक की सफाई की और उसे माल्यार्पण किया. स्थानीय विधायक महेश सावंत और सांसद अनिल देसाई ने घटनास्थल का दौरा किया. देसाई ने मीडिया से कहा, "यह केवल निंदनीय नहीं, बल्कि मुंबई की कानून-व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है. सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है.
मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
ठाकरे गुट के नेताओं ने मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार केवल दिखावटी कार्यक्रमों में व्यस्त है. शिवसेना नेत्री विशाखा राउत ने कहा, "सुबह छह बजे तक सब सामान्य था. उसके बाद किसी ने रंग फेंका। सवाल यह है कि पुलिस उस समय क्या कर रही थी?" वहीं, पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश शुरू हो चुकी है.
शिंदे गुट की प्रतिक्रिया
शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक सदा सरवणकर ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि, "ऐसी निंदनीय हरकत करने वालों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी दोपहर में स्मारक स्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. घटना के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
स्मारक का ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व
गौरतलब है कि मीनाताई ठाकरे का 1995 में निधन हुआ था. उनके सम्मान में यह स्मारक शिवाजी पार्क के मुख्य द्वार पर स्थापित किया गया है. इसी क्षेत्र में बालासाहेब ठाकरे का स्मृति स्थल भी स्थित है, जिससे इस स्थान का ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व और बढ़ जाता है.