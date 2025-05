VIDEO: राजस्थान के बीकानेर दौरे पर PM मोदी, देशनोक स्टेशन का उद्घाटन के बाद स्कूली छात्रों से की मुलाकात, देखें वीडियो

PM Modi interacts school students: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 मई को राजस्थान के बीकानेर दौर पर हैं. अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने बीकानेर जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्कूली छात्रों से बातचीत भी की और उनके साथ संवाद स्थापित किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया. यह सभी स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए गए हैं. यह भी पढ़े: Pariksha Pe Charcha 2020: पीएम मोदी 20 जनवरी को छात्रों के साथ करेंगे ‘परीक्षा पर चर्चा’, दिव्यांग छात्र भी होंगे शामिल

#WATCH | Bikaner, Rajasthan | After inaugurating the redeveloped Deshnoke Station under the Amrit Bharat Station Scheme, PM Modi interacts with school students pic.twitter.com/QcxtDER4RN

— ANI (@ANI) May 22, 2025