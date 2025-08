Video: दादर का कबूतरखाना बंद होने से भूख से मर रहे कबूतर; जैन समाज आज करेगा प्रदर्शन

सार्वजनिक रूप से कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को लागू करते हुए, अधिकारियों ने प्रतिष्ठित दादर कबूतरखाना सहित शहर भर के कबूतरखानों को सील कर दिया, जिसके बाद मुंबई में सैकड़ों कबूतरों की भूख से मौत हो गई. स्वास्थ्य और विरासत संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से लिए गए इस फैसले ने जैन और गुजराती समुदायों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जो कबूतरों को दाना डालना एक धार्मिक कर्तव्य मानते हैं. एक बार ढीले ढंग से लागू किए गए प्रतिबंध को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसके कारण 3 अगस्त को एक फीडर के खिलाफ पहला पुलिस मामला दर्ज किया गया. सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि अचानक बंद अनुचित था और उन्होंने नागरिक अधिकारियों से वैकल्पिक समाधान बनाने का आग्रह किया. दाना डालने की अनुमति नहीं होने और दादर कबूतरखाना अभी भी बंद होने के कारण, जैन समुदाय के सदस्य आज दाना डालने वाले स्थानों को फिर से खोलने और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं. यह भी पढ़ें: Dadar Kabutarkhana Video: बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद BMC ने बंद किया मुंबई का दादर कबूतरखाना, देखें वीडियो

Thousands of pigeons are dying due to starvation following the recent court order banning public feeding. Concern grows among citizens and animal welfare groups. What’s your view on this act? less pic.twitter.com/FDGrsng9Sp

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis on Tuesday stated that a sudden closure of Kabutarkhanas was not appropriate and that alternative arrangements must be made to ensure pigeons don’t face starvation. Till late night the Kabutarkhana in Dadar which has been at the centre… pic.twitter.com/sIXTz486sK

— Richa Pinto (@richapintoi) August 5, 2025