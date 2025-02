VIDEO: जमीन पैमाइश के नाम पर लेखपाल ने ली रिश्वत, फाइल के बीच से पैसे लेने का वीडियो आया सामने, उत्तर प्रदेश के गोंडा के तहसील क्षेत्र की घटना

गोंडा, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के गोंडा के सदर तहसील क्षेत्र में एक लेखापाल ने जमीन की पैमाइश के लिए 1,000 रूपए की रिश्वत ली. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल हुए इस वीडियो में देख सकते है लेखपाल फाइल के बीच से पैसे ले रहे है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए है.

जानकारी के मुताबिक़ जानकी नगर ग्रामीण में तैनात लेखपाल का नाम गिरीश यादव है. वे अपने घर पर स्थित ऑफिस में एक व्यक्ति से पैमाइश के नाम पर 1 हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे है. ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि ये वीडियो पुराना है. इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @thetimespatriot नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:उत्तर प्रदेश में चकबंदी विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

गोंडा सदर तहसील में लेखपाल ने ली रिश्वत

A video of a Lekhpal accepting a bribe in the Sadar Tehsil area of Gonda has gone viral on social media, sparking outrage.

Authorities are expected to take action following the public outrage. Further investigation is awaited. #Gonda #Corruption #Bribe pic.twitter.com/Hkjteuoo7B

— The Times Patriot (@thetimespatriot) February 20, 2025