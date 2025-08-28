VIDEO: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया मानवता का परिचय, घोडबंदर रोड पर एक्सीडेंट में घायल युवक की मदद की; काफिला रोककर अस्पताल भिजवाया
 DCM Eknath Shinde News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (DCM Eknath Shinde) ने बुधवार शाम ठाणे जिले (Thane District)  की व्यस्त घोडबंदर रोड पर एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की मदद कर मानवता और संवेदनशीलता का परिचय दिया. हादसे के बाद शिंदे ने अपने काफिले को रोकवाया, स्वयं गाड़ी से उतरकर युवक की स्थिति का जायज़ा लिया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए.

फिसलकर गिर गया था युवक

उनके कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, घायल युवक एक बाइक सवार था, जो फिसलकर गिर गया और कंधे में चोटिल हो गया था. उपमुख्यमंत्री ने अपने काफिले की एम्बुलेंस से युवक को घोडबंदर स्थित होराइजन प्राइम अस्पताल भेजा और एक अधिकारी को उसकी स्थिति पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया.

देखें VIDEO:

बुधवार शाम की घटना

एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि बुधवार शाम शिंदे किशन नगर में एक सार्वजनिक गणेश मंडल में भगवान गणेश के स्वागत समारोह और पूजा-अर्चना में शामिल होने के बाद गणपति दर्शन के लिए कई घरों का दौरा कर रहे थे. इसी दौरान उनके काफिले के गुजरते समय उन्होंने सड़क पर घायल युवक को देखा और बिना समय गंवाए काफिला रुकवाया। वे खुद नीचे उतरे और युवक की हालत देखकर तुरंत मदद के निर्देश दिए.

पहली बार नहीं, पहले भी दिखाई है मानवता

यह पहला मौका नहीं है जब डिप्टी सीएम शिंदे ने इस तरह मानवता और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया हो। इससे पहले भी वे कई बार जनता के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए समय पर मदद पहुँचा चुके हैं.