Ghaziabad News: गाजियाबाद में हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में पुलिसवालों का डांस गर्ल के साथ ठुमके लगाना पड़ा भारी, दरोगा समेत 3 सस्पेंड; VIDEO

(Photo Credis @SachinGuptaUP)

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी ने पुलिस विभाग को शर्मसार कर दिया है. कुख्यात अपराधी इरशाद मलिक की जन्मदिन पार्टी में सीमा चौकी प्रभारी आशीष जादौन समेत तीन पुलिसकर्मी शामिल हो गए. हाथों में बीयर की बोतलें थामे वे डांस गर्ल के साथ खूब ठुमके लगाते नजर आए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर किसी ने वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस विभाग की तरफ तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है.

इरशाद मलिक के खिलाफ कई केस दर्ज हैं

जानकारी के अनुसार, इरशाद मलिक के खिलाफ प्रतिबंधित पशु की हत्या और आर्म्स एक्ट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके चलते वह थाने का हिस्ट्रीशीटर है. पार्टी एक बार में आयोजित की गई थी, जहां सादे कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मी आशीष जादौन, सिपाही योगेश, ज्ञानेंद्र और एक अन्य सहकर्मी ने संगीत की धुन पर डांस गर्ल के साथ नाच-गाना किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वे बीयर की बोतलें हिलाते हुए मस्ती में डूबे हुए हैं. यह भी पढ़े: Firozabad Shocker: लापरवाही की हद है…! चोर के वारंट पर जज को ढूंढने पहुंची यूपी पुलिस, भारी फजीहत के बाद सस्पेंड हुआ दरोगा (Watch Video)

दरोगा समेत 3 सस्पेंड

यूपी- गाजियाबाद में हिस्ट्रीशीटर इरशाद मलिक की बर्थडे पार्टी थी। UP पुलिस के दरोगा आशीष जादौन, सिपाही योगेश और ज्ञानेंद्र पहुंच गए। हाथ में बियर लेकर डांस गर्ल संग खूब ठुमके लगाए। अब तीनों सस्पेंड हो गए हैं। pic.twitter.com/31cN1Su41V — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 30, 2025

कार्रवाई का लोगों ने किया समर्थन

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है. कई यूजर्स ने सवाल उठाए हैं कि जब पुलिस वाले खुद ही अपराधियों के साथ इस तरह के समारोहों में शरीक हो रहे हैं, तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा?

लोगों का कहना है कि पुलिस की वर्दी पर सवार होकर डांस गर्ल के साथ ठुमके लगाना कहां की मर्यादा है? इनका निलंबन सही है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर सख्ती जरूरी है. लोगों का गुस्सा सही माना जा रहा है, क्योंकि पुलिस की यह लापरवाही न केवल विभाग की छवि खराब करती है, बल्कि अपराधियों को खुली छूट देती है.