Vasai-Virar News: अब मुंबई की तरह वसई-विरार में भी टैक्सी-ऑटो मीटर से चलेंगे, किराया वसूली के लिए 15 नवंबर अंतिम डेट

(Photo Credits Pexels)

Vasai-Virar News: मुंबई के बाद अब वसई-विरार में भी टैक्सी (Auto और ऑटो चालकों (Auto Drivers) को मीटर से चलना अनिवार्य कर दिया गया है. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक दिन पहले 13 अक्टूबर को घोषणा की कि टैक्सी और ऑटो चालकों को 15 नवंबर तक मीटर आधारित किराया वसूली की व्यवस्था लागू करनी होगी. नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया फैसला

सरकार की तरफ सेस यह यह फैसला मुंबई मंत्रालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें विधायक स्नेहा दुबे, एमएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. माधव कुसरेकर, वसई-विरार नगर आयुक्त मनोज सूर्यवंशी, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कलसकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, नालासोपारा के अचोले में बनेगा VVMC का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, MLA राजन नाईक ने CM फडणवीस का जताया आभार; VIDEO

बैठक का मकसद

वसई-विरार नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर नियंत्रण पाना था. मंत्री सरनाईक ने स्पष्ट किया कि अब सभी टैक्सी और ऑटो चालकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मीटर किराए के अनुसार ही यात्रियों से राशि वसूलनी होगी.

थाने और कल्याण के लिए शुरू होंगी बस सेवाएं

परिवहन मंत्री ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (MSRTC) को निर्देश दिए कि वह वसई-विरार क्षेत्र से थाने और कल्याण के लिए लंबी दूरी की बस सेवाएं शुरू करें। इसके साथ ही, विरार, वसई और नालासोपारा में बस डिपो को भी सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके.