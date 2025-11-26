वसई में गैस लीक: क्लोरीन की चपेट में आने से एक की मौत, फायर ब्रिगेड के जवानों समेत 18 लोग अस्पताल में भर्ती

(Photo : AI)

Vasai Chlorine Gas Leak: महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई इलाके में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक पुराने सिलेंडर से क्लोरीन गैस लीक होने की वजह से एक 59 साल के व्यक्ति की मौत हो गई और 18 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. घायलों में 5 फायर ब्रिगेड के जवान भी शामिल हैं, जो वहां लोगों को बचाने पहुंचे थे.

कब और कैसे हुआ हादसा?

अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 3.30 बजे हुई. दीवानमान श्मशान भूमि के पास पानी की टंकी के करीब कुछ काम चल रहा था. वहीं पर एक 10-15 साल पुराना क्लोरीन का सिलेंडर रखा हुआ था. अचानक उसके वाल्व (valve) से गैस लीक होने लगी और देखते ही देखते जहरीला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया.

बचाने गए जवान भी हुए शिकार

खबर मिलते ही सनसिटी फायर स्टेशन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड के जवानों ने लीक को बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वे खुद गैस की चपेट में आ गए. गैस इतनी तेज थी कि उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी.

देव कांतिलाल की जान गई, पत्नी ICU में

इस हादसे में देव कांतिलाल पारदीवाल (59) नाम के एक स्थानीय निवासी की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनकी पत्नी मनीषा (55) की हालत भी गंभीर है और उनका इलाज आईसीयू (ICU) में चल रहा है.

बच्चे और बुजुर्ग भी हुए प्रभावित

अस्पताल में भर्ती कराए गए 18 लोगों में सिर्फ बड़े ही नहीं, बल्कि एक बच्चा, दो किशोर लड़कियां और पांच महिलाएं भी शामिल हैं. घायलों में 75 साल के कांतिलाल मिस्त्री और 14 साल की प्रिया राठौड़ जैसे लोग भी हैं.

फायर स्टेशन के इंचार्ज विजय राणे और उनकी टीम के अन्य सदस्य भी अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि ड्राइवर सचिन मोरे को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है. फिलहाल बाकी सभी का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है.