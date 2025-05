India Pakistan Ceasefire Agreement: भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर बनी सहमति? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा; जानें क्या कहा

India Pakistan Ceasefire Agreement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तुरंत प्रभावी सीजफायर पर सहमति बन गई है. ट्रंप के मुताबिक, यह समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद संभव हो पाया. उन्होंने दोनों देशों को समझदारी और बुद्धिमानी दिखाने के लिए बधाई भी दी है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाकों में लगातार तनाव बना हुआ है. ऐसे में युद्धविराम की इस घोषणा ने न केवल दोनों देशों के नागरिकों को राहत दी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

हालांकि, भारत या पाकिस्तान की ओर से अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पहल को सकारात्मक संकेत मान रहा है.

I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire, said US President Donald Trump: Reuters reported pic.twitter.com/PcjBojJGqk

— ANI (@ANI) May 10, 2025