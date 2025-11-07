UP: लालटेन का केरोसिन बेचकर बिहार में अंधेरा करने वाले अब राशन हजम करने की तैयारी में हैं; सीएम योगी

CM Yogi Adityanath | X

पूर्वी चम्पारण, 7 नवंबर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को रक्सौल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि जो लोग लालटेन की केरोसिन बेचकर बिहार को अंधेरे में झोंकते थे, वही अब फिर आए हैं आपका राशन हजम करने के लिए. बिहार को अब जंगलराज नहीं, बल्कि सुशासन और समृद्धि की राह पर बढ़ाना है और यह काम केवल एनडीए की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है.

सीएम योगी ने कहा कि यह चुनाव सुशासन बनाम जंगलराज का है. बिहार को 1990 से 2005 के बीच जातीय संघर्ष, नरसंहार, अपहरण और डकैती के दौर में झोंकने वाले अब फिर नई पैकिंग में वोट मांगने निकले हैं. याद करिए ना, यह वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था. यह वही लोग हैं जो लालटेन की केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे. यह भी पढ़ें : Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: पहले चरण के बाद महागठबंधन की लुटिया डूबी, 14 नवंबर को बनेगी एनडीए सरकार: गिरिराज सिंह

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार ने विकास की नई उड़ान भरी है. आज यहां सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी, मेट्रो, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल संस्थान और एम्स तक हैं. सुशासन और सुरक्षा की नींव पर ही निवेश आता है और निवेश से ही रोजगार पैदा होते हैं. उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमने यूपी में 8 साल में 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी और 2 करोड़ से अधिक को स्व-रोजगार से जोड़ा. अब नौजवान पलायन नहीं करते, क्योंकि रोजगार घर के पास है, और यही मॉडल बिहार में भी लाना है.

विपक्ष पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो लोग पहले चारा खा गए, अब राशन खाने आए हैं. यह वही लोग हैं जिन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी और अपराध के अंधेरे में धकेला. अब फिर जातीय नफरत और लूट का राज वापस लाना चाहते हैं. लेकिन बिहार की जनता अब समझदार है; वह विकास और विरासत के साथ खड़ी है.उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की परंपरा दी है. कांग्रेस और राजद ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था, लेकिन आज अयोध्या में भव्य रामलला मंदिर बनकर तैयार है. अब सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर का भव्य निर्माण भी चल रहा है. ये सब कार्य वही कर सकते हैं जो विरासत का सम्मान जानते हैं, विकास का अर्थ समझते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा, 4 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन, 3 करोड़ आवास और 1 करोड़ 41 लाख बहनों के खातों में सीधे पैसे भेजने का काम केवल एनडीए ने किया है. यह वादे नहीं, धरातल पर उतरे परिवर्तन हैं.

मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं को आगाह करते हुए कहा कि महागठबंधन अब नौकरी के नाम पर धोखा देने निकला है. जो आपकी जमीन और चारा हड़प गए, वे नौकरी क्या देंगे? बिहार की जनता को इनके झूठे वादों से सावधान रहना चाहिए. जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया की संपत्ति जब्त कर गरीबों के घर बनाए गए, वैसे ही बिहार में भी सुशासन से अपराध और नक्सलवाद को समाप्त किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया है कि 2026 तक देश से नक्सलवाद का नामोनिशान मिट जाएगा.

सीएम योगी ने कहा कि जो राम का है, वही हमारे काम का है. जो राम का नहीं, वह हमारे किसी काम का नहीं. उन्होंने लोगों से अपील की कि रक्सौल में कमल और नरकटिया में तीर पर बटन दबाकर एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाएं ताकि बिहार का विकास अविराम जारी रह सके.