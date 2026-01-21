UP TGT Exam Date 2025 Postponed: यूपी टीजीटी की परीक्षा स्थगित, नए तारिख जल्द होंगे जारी, यहां देखें आधिकारिक नोटिस

यूपी टीजीटी परीक्षा 2025

UP TGT Exam Date 2025 Postponed: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board) ने UP प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) परीक्षा 2025 को लेकर एक संक्षिप्त नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के अनुसार, 18 और 19 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली यूपी टीजीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है. यह भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत की जा रही है.

गौरतलब है कि यूपी टीजीटी भर्ती के लिए अधिसूचना और आवेदन प्रक्रिया वर्ष 2022 में पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब तक परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3,539 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है.

पहले भी बदली जा चुकी हैं परीक्षा तिथियां

इससे पहले बोर्ड ने यूपी टीजीटी परीक्षा जुलाई 2025 में आयोजित करने की घोषणा की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय परीक्षा नहीं हो सकी और न ही कोई आधिकारिक सूचना जारी की गई. इसके बाद बोर्ड ने 18-19 दिसंबर 2025 को परीक्षा कराने की घोषणा की थी. अब एक बार फिर बोर्ड ने नया नोटिस जारी कर परीक्षा को स्थगित करने की जानकारी दी है.

नई परीक्षा तिथि का ऐलान नहीं

बोर्ड की ओर से फिलहाल यूपी टीजीटी परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नई परीक्षा तिथियां जारी की जाएंगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यूपी टीजीटी परीक्षा से जुड़ी ताजा और आधिकारिक जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें.