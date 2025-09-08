UP Horror: कानपुर में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की हत्या, 10 महीने बाद जमीन से मिला पति का कंकाल

कानपुर, 8 सितंबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर (Kanpur) में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 50 वर्षीय शिवबीर सिंह का कंकाल बरामद किया गया. यह कंकाल उनकी हत्या के 10 महीने बाद उनके घर के पीछे से बरामद किया गया है. 10 महीने पहले शिवबीर सिंह की पत्नी लक्ष्मी और उसके भतीजे व प्रेमी अमित सिंह द्वारा हत्या कर शव को घर के पिछवाड़े में दफना दिया गया था. 10 महीने पहले अचानक शिवबीर सिंह लापता हो गए थे, जिसके बाद उनकी मां सावित्री देवी ने पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके बाद से पुलिस शिवबीर सिंह की तलाश में जुट गई. जांच के दौरान शिवबीर और उनके भतीजे के बीच अवैध संबंध का पता चला. पूछताछ के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. यह भी पढ़ें: VIDEO: बीजेपी MP की बहन के साथ देवर और ससुर ने की मारपीट, डंडे से बीच सड़क पर पीटा, कासगंज का वीडियो आया सामने

जिसके बाद पुलिस ने घर के पिछवाड़े में खुदाई की और शिवबीर सिंह के कंकाल बरामद किए. कंकाल से एक बनियान और लॉकेट भी बरामद किया. जिसे परिजनों ने शिवबीर का बताया. सारे सबूतों को जोड़ने के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा किया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है. यह घटना शहर में सनसनी का कारण बनी हुई है.

पीटीआई के अनुसार, आगे की जांच में यह सामने आया कि शिवबीर सिंह को अपनी पत्नी लक्ष्मी और भतीजे अमित सिंह के बीच अवैध संबंधों का संदेह हो गया था, जिसके चलते पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे. कॉल रिकॉर्ड्स की जांच में लक्ष्मी और अमित के बीच लगातार बातचीत होती थी. इन कॉल रिकॉर्ड्स ने हत्या के पीछे की मंशा और दोनों आरोपियों के बीच साठगांठ को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

वहीं, पड़ोसियों ने भी इस बात का खुलासा किया कि शिवबीर के लापता होने से पहले घर में अक्सर तनाव रहता था और पति-पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे. इन बयानों ने भी पुलिस की जांच को सही दिशा देने में सहायता की.