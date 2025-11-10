यूपी के बागपत में 12 साल के बच्चे का शव बरामद, हत्या से पहले घिनौनी हरकत की कोशिश; आरोपी गिरफ्तार

(Photo Credits File)

Baghpat Murder: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक सनसनी खेज घटना सामने आई है. कोतवाली खेकड़ा के रटौल कस्बे में 16 अक्टूबर की रात एक 12 साल का बच्चा शादी फंक्शन के बीच अचानक गायब हो गया. परिजनों की खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चला और उन्होंने पुलिस को सूचित किया. दो दिन बाद, 18 अक्टूबर को बच्चे का शव मुबारिकपुर गांव के बाग में बरामद हुआ.

घिनौनी हरकत की कोशिश

पुलिस जांच में पाया गया कि मासूम के पेट में चाकू घोंपा गया था और उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं. प्रारंभिक जांच में परिजनों ने कुकर्म की आशंका जताई. आगे की जांच में खुलासा हुआ कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम का दोस्त था. आरोपी ने शादी फंक्शन के दौरान बच्चे को बहला-फुसलाकर नलकूप के पास ले जाकर जबर्दस्ती करने की कोशिश की, जिसका बच्चा विरोध किया तो उसकी हत्या कर दिया. यह भी पढ़े: नोएडा की Supernova Society में बड़ा हादसा! 32वीं मंजिल से गिरकर IRS अधिकारी के बेटे की मौत, गर्लफ्रेंड के साथ किराए पर लिया था फ्लैट

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने मासूम की हत्या के बाद शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर मुबारिकपुर के बाग में फेंक दिया. जिसके बाद वह वहां से फरार हो गया. पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी की गतिविधियों को संदिग्ध पाया. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस का बयान

बागपत के एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार और शव फेंकने के लिए इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक का बोरा बरामद कर लिया है. फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.